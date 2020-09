COVID-19: «NOS RELAJAMOS TODOS, CREO QUE ESA ES LA CUESTIÓN”

Compartir esta Noticia







El rol del personal de enfermería en tiempos de pandemia es fundamental. Quienes desempeñan esa función están expuestos diariamente a contraer coronavirus. Eso le sucedió a Mari Gallardo, enfermera de la salita de González Moreno desde hace 20 años, que este martes fue informada de que había contraído COVID-19 luego de atender a un paciente positivo. Desde su casa, donde transita el aislamiento, habló con el programa radial Punto y Aparte y reconoció que tuvieron cierto relajamiento.

«El martes me enteré que soy Covid positivo lamentablemente, estoy bien de ánimo, me siento bien. El lunes me hisoparon, había pasado el fin de semana con algunos síntomas, mucho cansancio» dijo Gallardo.

Ayer desde el municipio se informó que había 3 nuevos casos de COVID-19 en González Moreno, todos personal de salud. Sobre esto la mujer explicó, «nos relajamos todos, esa es la cuestión. Se veía tan lejos y hoy lo tenemos entre nosotros, la verdad no se puede creer».

Gallardo atendió por 3 días aun paciente positivo que luego fue derivado al Hospital de Rivadavia donde aún permanece internado.

EL DATO: Gallardo comentó que su hija, también enfermera y que contrajo COVID-19, se encuentra aislada en su casa en buen estado general.

«Rogué que sea negativo, cuando vi el llamado del médico dije, ya está, me tocó. Hay que estar tranquilo y llevarlo de la mejor manera posible» contó quien trabaja en el área de urgencias de la salita.

«Cuando comenzó todo esto decía pobre gente lo que está pasando en otros países y hoy soy COVID-19 positivo, no quisiera estar en este lugar pero me tocó» manifestó.

