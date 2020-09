COVID-19 | TODOS LOS DETALLES Y RECOMENDACIONES QUE DEJÓ EL «CONSULTORIO ABIERTO»

Compartir esta Noticia







Este martes por la tarde brindaron un «Consultorio Abierto» vía Facebook Live el intendente Javier Reynoso, el Director del Hospital de Rivadavia Martín Migorena, el Secretario de Salud Aldo Vergara y el infectólogo Fernando Tamborenea.

Durante la exposición respondieron diversas preguntas y brindaron información sobre el estado sanitario en nuestro Distrito respecto a la pandemia por Covid-19.

5 CASOS POSITIVOS EN GONZÁLEZ MORENO | » Hoy hubo 3 nuevos casos positivos, son de personal de salud que tuvieron relación con uno de los pacientes confirmados previamente. Hasta el momento hay 412 aislados y 15 casos en estudio. Hay casos de estudio en otros lugares del Distrito. Estamos trabajando en las líneas de contacto para poder trazar la circulación del virus. Hace 6 meses que estamos con eso, nadie puede hacerse el desprevenido de cómo debemos actuar y cuidar a nuestros adultos mayores y personas de riesgo» expresó Reynoso. Por su parte Vergara dijo que el único paciente internado se encuentra estable.

NO HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA | Si bien el distrito ha presentado un brote y hay contagio, no hay circulación comunitaria. «En la transmisión comunitario no se encuentran los nexos de algunos enfermos, estamos lejos en el Distrito de eso. También existe la transmisión comunitaria por conglomerado, que es cuando los contagios parten todos de un nexo común. Por eso donde trabaja mucha gente junta, institutos de salud, de la tercera edad, donde se hace deporte, debemos tener mucha cautela» comentó el infectólogo Fernando Tamborenea.

QUIÉNES CONTAGIAN Y CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS | «Un asintomático contagia y más tiempo del que se sospechaba. Los síntomas son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea, dolor abdominal o pérdida brusca de gusto u olfato» dijo Tamborenea.

LO IMPORTANTE | «Nuestra mejor vacuna es prevenir la infección, y si nos toca aislarnos automáticamente hay que hacerlo,no vayan a trabajar enfermos» dijo Vergara

POR QUÉ PERSONAS DE GONZÁLEZ MORENO VIAJAN A AMÉRICA PARA SER HISOPADOS | Migorena explicó que al haber casos de personal de salud en la localidad buscan no exponer aún más al sistema. «Es crucial que la personas que vengan a hisoparse y pueda hacerlo solo, lo haga, para no exponer a más gente de manera innecesaria.

ESTUDIO DE PCR | «La PCR es muy sensible y específica para detectar la mayoría de los casos infectados, si una persona sin síntomas se hace una PCR y le da negativo, no da la tranquilidad de que mañana no pueda contraer el virus» expresó Tamborenea en relación al cuidado de recursos y de realizar testeos según corresponda.

GONZÁLEZ MORENO EN FASE 1 | «Decidimos hacerlo para trabajar en la trazabilidad de mejor manera. Iremos tomando medidas de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas en los diversos lugares» dijo Reynoso.

QUÉ ES UN CONTACTO ESTRECHO? | Estar con una persona que tiene el virus por al menos 15 minutos, a menos de 2 metros de distancia y sin la protección adecuada. Obviamente que no cumplir al menos 1 de estas medidas, también genera riesgo.

CÓMO EVITO SER UN CONTACTO ESTRECHO? | Manteniendo la distancia de 1,5 a 2 metros, con encuentros de corta duración y usando protección. «Si hacemos esto, la posibilidad de infectarse es bajísima» explicó Tamborenea.

QUÉ PUEDO HACER AL VOLVER A CASA DESDE UN COMERCIO | Lavarme las manos y repasar con alcohol al 70 la mercadería que compré.

POR QUÉ NO ES NECESARIO CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS INFECTADOS?| Porque el equipo de trazadores informará a quién haya estado en contacto con un positivo de Covid-19. Además, Reynoso agregó que «en el hospital se atienden 3600 personas por año y tampoco se dan los nombres, es el derecho a la intimidad, es irrelevante dar el nombre. Llegamos a la línea de contacto mediante la trazabilidad y la información que da cada paciente»

PRESTAR ATENCIÓN A SÍNTOMAS QUE NOS PARECEN HABITUALES | Este año todos los síntomas compatibles con COVID-19 deben generar que consultemos a un médico, por más que sean situaciones que nos parezcan normales por padecerlas en determinada época o ante algún tipo de ingesta.

LOS NIÑOS CONTAGIAN | Los niños pueden ser portadores del virus y transmitirlo.

REUNIONES SOCIALES | «El fin de semana en caso de juntarse haganló al aire libre, en tablones largos, respetando distancia. No compartan vasos, bombillas» manifestó el infectólogo Tamborenea.

VITAMINA D | En los últimos días trascendió que la vitamina D generaba mayor inmunidad contra el COVID-19. «No parecería algo favorable, eso está vinculado a la exposición al sol y a las altas temperaturas. En principio se pensaba que eso podía generar algo beneficioso, pero se ve en el verano europeo que eso no sucede» analizó Tamborenea.

ATENCIÓN | Migorena recordó que para casos de adultos con síntomas febriles y respiratorios la atención es en el dispensario del barrio Posvía de 8 a 12 y para niños con síntomas febriles y respiratorios, en el mismo horario pero en el dispensario de Barrio Norte.