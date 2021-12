«CREEN QUE POR TENER UN SILBATO EN LA BOCA PUEDEN CASTIGAR A DIOS Y MARÍA SANTÍSIMA»

Compartir esta Noticia

Fue anoche cuando se conoció mediante el Boletín de la Liga de Fútbol del Oeste la suspensión para Miguel Constable, director técnico del equipo de fútbol senior de Racing de Fortín Olavarría, por 60 días la que se computará a partir de la finalización de una pena anterior que tiene el DT.

Este miércoles Constable brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde criticó duramente a varios árbitros.

“Estoy muy dolido, me entere anoche que me sancionan con 60 días mas, a esto hay que ponerle un freno, con la verdad no con la mentira. Hay árbitros que me han dañado mal, cuando uno insulta uno tiene que pagar, pero cuando no hay insulto es injusta una sanción” indicó.

“El domingo pasado estaba fuera de la cancha sin firmar planilla, me suspendieron de oficio” contó Constable y dijo que en ese partido “el línea Sánchez nos dijo “aquel pelotudo estaba habilitando” respecto a una acción de juego. FOTO FÚTBOL DEL OESTE

