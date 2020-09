Compartir esta Noticia







Graciela Sosa y Hugo Kessler, el matrimonio que permanece aislado en González Moreno por haber contraído Covid-19 brindó una entrevista en el programa radial Punto y Aparte donde contaron cómo atraviesan esta situación. Descartaron un posible contagio en General Pico. Remarcaron el apoyo que recibieron de toda la comunidad al conocerse la noticia.

«Estamos bien, ya sin fiebre y sin los síntomas molestos que experimentamos al principio. Mi caso arrancó como una gripe común pero sin fiebre. Enseguida hice reposo y empezó con síntomas Hugo, él tenía fiebre todos los días, fiebre alta. Hemos estado noches enteras sin dormir» contó Graciela.

El martes 25 de agosto la pareja fue atendida en el salita de la localidad y desde ese momento quedaron aislados.

«Eso fue un acierto, porque no estuvimos circulando por la calle. Esto le puede pasar a cualquiera, cuando empezamos con síntomas justo no había casos, era algo raro. Creo que ya estamos superándolo, pero que nuestros amigos y vecinos estén en sus casas, eso nos tiene tristes» agregó la mujer.

Sosa empezó con los primeros síntomas entre el sábado 22 y el domingo 23 de agosto, y fue en la madrugada del martes 25 cuando Kessler hizo fiebre por primera vez.

«El martes 25 a la madrugada Hugo tuvo 38,5 de fiebre, ese día fuimos al médico. Nuestros hijos están aislados en sus casas, les hicieron test rápido y dio negativo» agregó.

En principio se sospechaba que Kessler se había contagiado en una viaje a Pico cuando llevó a su hija al médico.

«Las cuentas no darían si queremos pensar que fue en Pico, para mí venía de antes. Yo empecé con síntomas, la que arranqué con el problema fui yo. Nosotros tenemos una vida social bastante tranquila, lo que hacemos es trabajar. Hace mucho que no tenemos contacto con amigos, hemos permanecido en nuestras casas» explicó Sosa.

EL DATO: Si bien el matrimonio es allegado a Nelson Capponi, el otro vecino que contrajo Covid-19 y está internado en el hospital, Sosa mencionó que no tuvieron contacto en los últimos tiempos.

Por su parte Hugo Kessler contó «fue como un estado gripal, toda una semana con fiebre, me hicieron placas, análisis, salió todo bien. El martes pasado me hicieron el hisopado, el sábado nos avisaron que era positivo pero interiormente ya sabía, uno ya conoce su cuerpo, no es normal lo que tenía. Sabíamos que era Covid por eso nos habíamos encerrado. Tenía fiebre constante, sólo eso. Graciela, en cambio, no tuvo fiebre pero perdió gusto y olfato».

Respecto a su viaje a Pico comentó «nunca me bajé de la camioneta, nunca sospeché de La Pampa, no tuve contacto con nadie ahí. El mismo día que fui empecé, no creo que sea tan rápido. Por suerte no la pasamos tan mal» finalizó Kessler.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA