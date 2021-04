¿CUÁLES SON LAS DUDAS MÁS FRECUENTES DE QUIENES ESPERAN LA VACUNA EN LA PROVINCIA?

Compartir esta Noticia







Desde el ministerio de Salud señalaron que hay una serie de preguntas que son las más recurrentes en las consultas al 148 o por mail. La campaña de vacunación contra el coronavirus avanza en el país desde la llegada de los primeros lotes de vacunas y, tras conocerse la novedad de que la Sputnik V será producida en el país por el laboratorio Richmond, la estrategia se irá robusteciendo para inmunizar a la población.

En la provincia de Buenos Aires, desde febrero ya se han aplicado 2.555.227 dosis. La campaña, que es gratuita y voluntaria, requiere que las personas se registren en la página web https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación para celulares VacunatePBA, que luego debe revisarse a diario para conocer día y hora del turno asignado.

En tanto, al ser necesario el uso de la virtualidad, muchas veces surgen dudas y errores, o bien las personas olvidan chequear la app para ver si tienen un turno asignado.

Frente a estos inconvenientes, el ministerio de Salud bonaerense recibe consultas a la línea telefónica 148 y al correo electrónico vacunatepba@ms.gba.gov.ar.

En las últimas cinco semanas, según informaron, las cinco preguntas más frecuentes, fueron las siguientes:

1) Soy mayor de 60 años y perdí el turno ¿Qué tengo que hacer para que me vacunen?

En ese caso la persona puede presentarse en cualquier momento, en el centro de vacunación que se le había asignado para recibir su dosis de vacuna, excepto los días domingo. En caso de no concurrir pasados los 15 días, el sistema le reasignará un nuevo turno a través de la aplicación VacunatePBA, que debe descargar en forma gratuita en cualquier teléfono celular.

2) Soy menor de 60 años con factor/es de riesgo. Me anoté para vacunarme pero no pude concurrir al turno que me asignaron. ¿Qué tengo que hacer?

El sistema le reprogramará el turno automáticamente y se lo informará a través de la aplicación VacunatePBA, que deberá chequear a diario.

3) Me equivoqué en los datos que coloqué en el formulario de inscripción para vacunarme ¿Qué puedo hacer para corregirlos?

La persona puede actualizar/modificar los datos que registró en el formulario de inscripción desde el Portal de la Ciudadanía, al que se accede desde la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/. Podrá ingresar mediante las siguientes opciones:

– RENAPER: Al ingresar por esta vía se le solicitará su número de DNI y el número de trámite que figura en el documento. Las personas que no tienen número de trámite en su DNI porque está desactualizado tienen tres opciones: 1- realizar el trámite de renovación del DNI, 2- consultar a la línea 148 o 3- enviar un mail al correo vacunatepba@ms.gba.gov.ar. En el correo electrónico deberán plantear el problema y enviar los siguientes datos: Nombre completo, fecha de nacimiento, número de DNI (Documento Nacional de Identidad), sexo, Domicilio y localidad tal como aparece en su DNI. También debe enviar en el mismo mail a que grupo poblacional pertenece (mayor de 60 años, menor de 60 años con comorbilidad, personal de salud, etc.), su correo electrónico, un teléfono de referencia con código de área y adjuntar fotos del DNI (parte frontal y dorsal).

– AFIP: esta opción de ingreso al Portal de la Ciudadanía requiere su número de CUIL/CUIT y su clave fiscal.

– ANSES: esta opción de acceso al portal requiere número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

4) Me vacuné contra la COVID-19 ¿Me pueden aplicar, también, la vacuna contra la gripe y contra el neumococo?

Hasta tanto se tenga más información, se recomienda respetar un intervalo de 14 días entre cualquier dosis de una vacuna y la otra.

5) A través de un mensaje/mail/ WhatsApp me dijeron que me iban a depositar un subsidio por haberme vacunado y me pidieron el CBU de mi cuenta bancaria ¿Ese un mensaje cierto y oficial?

No, no es cierto ni oficial. La campaña Buenos Aires Vacunate sirve para proteger a la población de mayor riesgo de cuadros graves o mortales de COVID-19. Es parte de una campaña voluntaria y gratuita. El gobierno no ofrece dinero a cambio de la vacunación. Un mensaje de esas características es falso. (DIB) ACR