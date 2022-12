Compartir esta Noticia

La abogada Josefina Pérez Vitores utilizó sus redes sociales para interpelar a la sociedad respecto de los sucedido el pasado domingo en el Vivero cuando una mujer fue abusada sexualmente en los baños del lugar.

POR JOSEFINA PÉREZ VITORES | ABOGADA

Cuando dejamos de ver las noticias para transformarnos en ellas.

Este no es el único hecho que me lleva a pensar que se ultrajo a nuestra sociedad, pero sí creo, que ya es hora de despertar de este adormecimiento eterno, como puede ser que un lugar el que todos consideramos emblemático para ir a ejercitarnos, para compartir una tarde con nuestros pibes, para celebrar algún cumple, o lo que tengamos ganas, los domingos en familia…, pase a ser un lugar peligroso.. será lo mismo después de esto?

Quien va tranquilo y sin sentir el aliento del miedo respirar en nuestro cuello?

Quien tendrá ganas de usar sus callecitas y no asustarse con el primer crujido de ramas?

Es el hecho y no lo es. Es el hecho porque YA debemos tomar medidas, porque YA es hora de recuperar lo que éramos, y no es el hecho, en días, semanas, años, han sacudido a nuestra sociedad actos delictivos, pero parece que estamos resignados… pero despertemos, en una ciudad en donde nos “conocemos todos”, en una ciudad que pareciera fácil de controlar hoy no es el caso. Están sucediendo cosas que se están yendo de las manos… ya no más.

Soy consciente que no es el único caso, que este tomo relevancia pública… pero debemos tratar de que no existan más, por ella y todas las qué gritan en silencio.

En un abrir y cerrar de ojos le arruinaron la vida a una persona, en un abrir y cerrar de ojos le arruinaron la vida a unas cuantas mujeres en Rivadavia… que locura, no? A quien corresponden velar por nuestra seguridad les pido que actúen. A quienes formamos partes de esta ciudad les pido no seamos obsecuente y salgamos de este estado pasivo y seamos parte también de la solución.

Digamos ya no más! Hoy le toco a esa chica, pero pudo ser cualquiera, tu hermana, tu hija o vos!!!