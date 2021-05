Compartir esta Noticia







Juan Ignacio Rigonat es el Jefe de Enfermería del Hospital de General Villegas, una de las ciudades del interior bonaerense que ha sufrido y sufre gravemente los embates del coronavirus. En las últimas semanas las muertes por causa del virus se han multiplicado. En una entrevista radial en Punto y Aparte brindó detalles sobre el trabajo diario que realizan en la primera línea de batalla.

Rigonat tiene 35 años, está casado con Paola y tiene una hija, Fiama de 11 años. Hace 17 años que es Bombero Voluntario.

“Tengo una trayectoria en el pueblo, mi vida está dedicada a ayudar, uno trae en la sangre la vocación de servicio” comenzó diciendo.

VILLEGAS EN UNA SITUACIÓN CRÍTICA

“Si bien uno pone la cabeza en frio a la hora de trabajar, cuando uno llega a su casa, cae un poco y no se puede mirar para otro lado, la tristeza que se vive acá en Villegas, ha muerto muchísima gente” dice quien cuando arrancó la Pandemia pensaba, como la mayoría de la gente, que el impacto en nuestro país no sería tan fuerte como lo era en Europa.

“Ayer tuvimos 5 o 6 víctimas fatales. La semana pasada había 16 personas con respirador. Cuando tuve que coordinar el traslado de los cuerpos de unos chicos de Banderaló que tuvieron un accidente, pensé que eso era lo peor, pero hoy estoy viendo cosas peores, esto nos igualó a todos, acá el rico y el pobre están en la misma situación, pidiendo que le demos algo que es gratis, nos piden aire y nosotros le damos la mayor cantidad posible. Es una situación horrible ver como los pacientes se van apagando, el rico y el pobre mueren pidiendo aire” comentó.

UNA SOCIEDAD QUE NO TOMA CONCIENCIA

“En Villegas somos muy cabeza dura, habiendo 5 muertes al día, parece que el fin de semana el virus desaparece, hay juntadas en la plaza, en el parque. Cuando llegue fin de año a mucha gente le van a faltar muchos familiares en la mesa porque se los llevó este virus. Acá los primeros 15 fallecidos de esta segunda ola fueron contacto estrecho de pibes jóvenes que habían estado en alguna juntada o habían ido a una cervecería. Sin embargo siguen sin entenderlo” detalló.

EL DATO: “Fui el primero en poner el brazo para ponerme la vacuna, ahora también trabajo en la posta de vacunación, la gente viene contenta a vacunarse” destacó sobre la importancia de la vacunación.

UN COMITÉ DE ÉTICA PREPARADO PARA DECIDIR SOBRE LA VIDA DE LOS PACIENTES

“En un principio en terapia teníamos 4 camas, fuimos aumentando hasta tener 17 camas, Rivadavia y Ameghino nos prestaron respiradores. Llegamos a tener 16 pacientes con respirador, se llegó a un momento que tuvimos que crear un comité de ética, teníamos personas de 85 o 90 años que requerían respirador pero también había chicos de 38 o 40 años que también lo necesitaban. Por suerte no tuvimos que tomar decisiones de ese tipo por ahora” indicó.

“Disminuyó un poco la cantidad de camas ocupadas, no porque la gente se va de alta, sino porque se mueren. Esto no es joda, un día podes llegar a tu casa y no vas a tener a tu mama, y tu papa o tu abuela van a estar en la cama de un hospital pidiendo oxígeno” amplió.

PERSONAL DE SALUD AFECTADO PSÍQUICA Y FÍSICAMENTE

“Lo que estamos viviendo acá es terrible, a muchos de los integrantes que son personal de salud les está afectando psicológicamente y replanteando si siguen trabajando en enfermería. Si no fuera por el grupo de trabajo que tenemos muchos habrían replanteado irse. Viviana, mi mano derecha, me dice que esto es una guerra” contó el profesional y agregó “el stress que se vive hace que se despierten enfermedades, hay un compañero que pidió licencia porque se agravó su cuadro de artritis reumatoidea”.

LA IMPORTANCIA DEL APOYO FAMILIAR

Destacó la importancia de su familia y el apoyo diario para seguir adelante.

“Están continuamente apoyándome, llamándome por teléfono. La otra vez le decía a mi mujer que cuando pase la pandemia no hacía más enfermería, y ella me dice que no, que siga haciéndolo porque me gusta” manifestó.

CUIDAR A NUESTROS FAMILIARES

“Esto nos tiene que dejar una enseñanza, esto va a pasar, es una tormenta que pasará. Uno tiene que tener en cuenta que si éramos 5 sentados a la mesa, sigamos siendo 5 cuando esto pase. Habrá gente que eran 5 y ahora serán 3. La idea es que cuando volvamos a la mesa estemos todos los que estábamos antes de la pandemia, si alguien se quedó en el camino es porque algo hicimos mal o no lo cuidamos”.