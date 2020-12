“CUANDO ME LLEGUE EL TURNO ME VOY A VACUNAR, CONFIANDO QUE LOS PROFESIONALES Y LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE DECIDIR ESTAS CUESTIONES, LO HAN HECHO DE LA MEJOR MANERA”

Compartir esta Noticia







Este martes mediante la red social Twitter el Presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia Jorge Pablo Rosolén se manifestó sobre la vacunación para detener la pandemia por Coronavirus en nuestro país.

Rosolén, dejando de lado diferencias políticas con la gestión nacional, hizo fuerte hincapié en la importancia de la llegada de la vacuna y adelantó que se vacunará «confiando que los profesionales y las instituciones encargadas de decidir estas cuestiones, lo han hecho de la mejor manera».

LA PUBLICACIÓN DE JORGE PABLO ROSOLÉN

Según informaciones periodísticas, en los próximos días Rivadavia estará recibiendo 450 dosis de vacunas contra el Covid19, esa es una gran noticia. El mundo comenzó a vacunarse y nosotros estamos próximos a hacerlo. Independientemente de la valorización que podemos hacer de la gestión de la pandemia de los distintos niveles de gobierno. Que podamos comenzar a vacunarnos es una noticia esperada desde hace casi un año. Seguramente el camino será largo y ojalá que todos estemos tomando las mejores decisiones, sobre todo los especialistas, médicos y los profesionales de todos los niveles en quienes tenemos que confiar. La salud es materia de ciencia y en ella debemos confiar. Personalmente y como lo he manifestado, cuando me llegue el turno me voy a vacunar, confiando que los profesionales y las instituciones encargadas de decidir esta cuestiones, lo han hecho de la mejor manera. Que la política no nos tape la ciencia y que a la ciencia la deje de usar la política.