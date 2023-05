«CUÁNDO ME PENSÁS JUNTAR LAS HOJAS», EL GRITO DE UNA VECINA A UNA BARRENDERA

Compartir esta Noticia

Una mujer contratada por el municipio, que realiza tareas como barrendera, se comunicó con Rivadavia Online para contar la situación que le tocó vivir en la calle que le toca barrer en América.

“Soy contratada por la municipalidad y barro calles hace un año, hoy en día tengo que mantener 14 cuadras. Hoy siendo las 9:30 de la mañana quise sentarme en la vereda para tomar dos mates. Salió una señora gritándome de mala manera y me dijo “a mi cuándo me pensás juntar las hojas”. Le contesté que me había parado dos minutos a tomar un mate y ella volvió a contestarme, “ahh bueno”. No me sorprendió la actitud de esta señora porque tiempo atrás cuando barría la otra cuadra me gritó, “acá nunca vienen a barrer”. En ese momento le dije que ya le mandarían a alguien” contó la mujer.

A pesar de la mala experiencia con esa vecina, la mujer comentó que no todas las personas son iguales, hay muchos que ofrecen calentarle el agua para un mate o un té.