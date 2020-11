“CUANDO MILI AUMENTABA 10 GRAMOS, SALÍA A FESTEJAR A LA VEREDA DEL HOSPITAL”

Compartir esta Noticia







“SEMANA DEL BEBÉ PREMATURO” – HISTORIA DE VIDA

Sofía Torres es una vecina de América que este miércoles contó en Punto y Aparte su historia como mamá de una bebé prematura. Transitaba un embarazo normal pero en la semana 24 rompió bolsa y todo se complicó. Luego de una internación de 21 días, nació Milagros, que tan sólo pesó 710 gramos y que este martes cumplió sus saludables 10 añitos.

“Venía con un embarazo súper normal, con todos los controles, pero en la semana 24, a mitad de embarazo al levantarme de dormir una siesta rompí bolsa. Me hicieron una ecografía pero al no haber líquido no se escuchaban los latidos. Gracias a la Dra. Liliana Duperou hicimos un control más y encontramos un latido muy chiquito” contó Torres quien luego de esto estuvo 21 días internada en el hospital municipal.

“Siempre hay una esperanza para salir adelante, mientras haya vida pedí que me dejaran con la bolsa rota, tenía que aguantar hasta la semana 27 para que Milagros sea una bebe viable. Era riesgoso por las infecciones. Llegamos a la semana 27 y me consiguieron traslado al hospital de Azul” detalló.

Así fue que el 10 de noviembre de 2010 Sofía llegó a Azul cerca de las 4 de la madrugada. 47 minutos después por cesárea nació Milagros. Pesó 710 gramos. Tuvo alguna complicación en el corazón que con un tratamiento pudo superar. La lucha por la vida debía continuar.

“Pasamos momentos muy duros, ella nació superbién pero con poco peso. Yo tenía un poco de fiebre por la infección que generó tener la bolsa rota tantos días. A las 48 horas de haber nacido pude conocerla. Era tan chiquita que con una mano sola le agarraba todo el cuerpito.

Era verla crecer fuera dela panza. Los médicos nos decían que disfrutemos el día a día” contó.

“Fue muy difícil porque uno quiere agarrarlo, acariciarlo, los médicos te dejan pero sin despertarlos, que estén tranquilos. Fue complicado acostumbrarse a las chicharras de las incubadoras, cuando los médicos corren porque les baja el oxígeno” manifestó Torres y aprovechó para agradecer a los profesionales que según ella, “confiaron en la vida de mi hija hasta que ella decidió nacer”.

Pasaron más de 2 meses para que Milagros recibiera el alta. Mientras tanto cada día, Sofía, seguía de cerca cómo su hija aumentaba lentamente de peso.

“Iba todos los días cuando la pesaban, cuando aumentaba 10 gramos salía a la vereda del hospital y me ponía a saltar. Porque siempre era bajar de peso y bajar de peso” manifestó emocionada.

EL DATO: Torres también destacó el trabajo que realizó el Centro de Estimulación de América con Milagros en su regreso a la ciudad.

UNA ENFERMERA, SU ÁNGEL

En los casi 400 kilómetros que separan América de Azul, Sofía estuvo acompañada por María Rosa Caro, una enfermera a la cual se aferró para poder llegar a destino.

“Me llevó agarrada de la mano, en Olavarría pensábamos que no llegábamos. Ella iba vestida de blanco, sentada o arrodillada en el piso al lado mío, hablándome, nunca me dejó sola. Subimos el ascensor en el hospital de Azul y me acompañó hasta la puerta del quirófano. También estaba la Dra. Liliana Duperou” manifestó.