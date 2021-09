“CUANDO PLANTEAMOS QUE RIFAN EL MUNICIPIO PARA GANAR ELECCIONES, ROSOLÉN RESPONDE CON LO QUE SEGÚN ÉL HIZO EL PERONISMO CUANDO YO IBA A LA PRIMARIA”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el concejal del Frente de TODOS Sebastián Hernández criticó duramente al Presidente del Concejo Deliberante Jorge Pablo Rosolén luego del cruce que tuvieron en la sesión realizada en la tarde de ayer.

Durante la Sesión Pública Ordinaria Nº 11/2021, el concejal de Rivadavia Primero Jorge Pablo Rosolén tuvo duros términos sobre los gobiernos peronistas locales de hace más de dos décadas en el partido de Rivadavia.

Luego de esa discusión, Hernández brindó una entrevista donde expuso “ya no sorprende la actitud soberbia y agresiva de Rosolén, totalmente desmedida contra la concejal García Duperou, tiene una cuestión personal con ella. Luego el aparato partidario de Rivadavia Primero hace circular esos video del ataque de Rosolén a los gobiernos peronistas”.

Según contó Hernández la actitud del Presidente del Concejo Deliberante se disparó cuando le mencionaron las cuestiones que hoy en día la gestión oficialista no ha podido resolver, como la precarización salarial del empleado municipal y la falta de viviendas, sumado a lo que calificó como “el despilfarro de dinero que realizaron para ganar las elecciones de 2019”.

Otro punto que marcó Hernández es el referido a los días de sesión acordados internamente en el concejo. El edil manifestó que estaba dispuesto sesionar los jueves, pero por un compromiso que tenía Rosolén la sesión se adelantó al martes, algo que generó que la concejal García Duperou manifestará que tenía que retirarse para dar clases.

«No puedo creer que el faro moral de Rivadavia Primero sean Rosolén, Alfredo Buil y Alejandro Soldatti»

“Rosolén se fue un mes y medio a Europa, porqué no se fue en enero cuando el concejo no sesiona. La gente de Rivadavia Primero debería preguntarle por eso. No puedo creer que el faro moral de Rivadavia Primero sean Rosolén, Alfredo Buil y Alejandro Soldatti, a qué estamos jugando” agregó.

Precarización laboral de empleados municipales

El concejal del Frente de TODOS explicó que el oficialismo no puede explicar la precarización laboral de muchos empleados municipales.

“Hay muchos en un estado de precarización absoluto, cobran sueldos por debajo de la línea de la pobreza, no hay jornalizaciones porque no se respeta la ley” indicó.

«Rifaron el municipio para sostenerse en el poder»

“Cuando se plantean estos temas, es cuando comienza la agresividad de Rosolén. Cuando planteamos que rifan el municipio para ganar elecciones, Rosolén responde con lo que según él hizo el peronismo cuando yo iba a la primaria. No hacen autocrítica a nivel local, critican a Provincia y Nación. Rifaron el municipio para sostenerse en el poder. Este municipio se transformó en una maquina de asistir, hablan de producción y empleo pero hacen lo contrario” detalló.

“Estamos muy atrás respecto a otras ciudades respecto a vivienda, empleo, producción, la política en Rivadavia es asistir, y tirar bombas de humo. Hay mucha gente que vive del municipio. Los municipales en 2020 perdieron 10% contra la inflación y no se les dio bono. El municipio haciendo la plancha en Pandemia se ahorró 60 millones de pesos en año no electoral. Es seguro que este año, el 8 de noviembre “Día del Municipal”, unos días antes de las Generales habrá un bono, seguramente lo anuncien pronto” culminó.