Marta Cucurull, es Inspectora Jefe Distrital de Rivadavia desde este año. En una entrevista con el programa radial Punto y Aparte hizo un repaso por su nueva tarea y los conflictos que se han presentado en estos meses de pandemia. Dejó un mensaje claro sobre las premisas sobre las que está trabajando, acompañar y multiplicar, como forma de intervención para mejorar todos los niveles y modalidades educativas del Distrito.

“EL CARGO QUE OCUPO HOY, NO LO ESTOY OCUPANDO POR POLÍTICA”

Por el mes de enero Cucurull tuvo que presentar su CV y luego una propuesta de trabajo que fue analizada por Agustina Vila, máxima autoridad de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.

Una vez nombrada en su cargo comenzó a desandar su camino atendiendo diversas problemáticas.

“Soy responsable de la educación en el Distrito en cualquier nivel y modalidad. Amo el Distrito, uno tiene un arraigo, quiero lo mejor a la educación del Distrito. Mi trabajo es acompañar a docentes, no tengo miedo a las horas ni al trabajo, siempre me gusta aprender”.

“Los problemas son para solucionarlos, cuando surge algo hay que hablarlo de inmediato y mediar. Esta gestión quiere cuidar lo institucional, que no haya ideologías partidarias que se interpongan, que se cuide a todos por igual, que seamos cuidadosos con el sector docente”.

“NUNCA ME LLAMARON Y DESPUÉS ME PIDEN EXPLICACIONES”

Cucurull comentó que hace unos días recibió un pedido de informe desde el Concejo Deliberante sobre el Plan FINES.

“Por un lado hablamos de educación y por otro hacemos críticas infundadas. Cuando uno trabaja seriamente en educación lo político partidario tiene que quedar en las campañas políticas. En la solicitud de informe que recibo veo que hay errores marcados en cuanto a lo que solicitan. Plan Fines es un programa que viene desde muchos años atrás, no arrancó en 2017 como dice el pedido. Procedí a dar respuesta a cada uno de los puntos. El Plan está funcionando, tengo un contacto permanente con la Dirección de Adultos. Nunca me llamaron y después me piden explicaciones”.

“Se está implementando fuera de término debido a la emergencia por la pandemia. Los alumnos están recibiendo clases, me hubieran llamado por teléfono, la información se solicita en los lugares que corresponde. Los alumnos no van a perder nada, el Plan se está reacomodando, los que tenían que egresar en diciembre así lo harán”

“ME PREOCUPA QUE SE DIGA QUE EN AGOSTO VUELVEN LAS CLASES EN RIVADAVIA, NO HAY NINGUNA INFORMACIÓN SOBRE ESO”

Días atrás algunos medios publicaron la información que volverían las clases en agosto a Rivadavia.

“Se trabaja en un protocolo nacional, se habla del mes de agosto, pero no hay nada concreto. Cada provincia trabaja en cuestiones sanitarias. Se está elaborando y se busca que no haya desigualdades entre los distritos. Me preocupa que se diga que en agosto vuelven las clases en Rivadavia, no hay ninguna información sobre eso”.

“Se busca que los niños de primer grado tengan una apoyatura docente que les va a permitir leer y escribir con mayor seguridad. Se está buscando volver para generar un espacio de alfabetización y evitar problemas futuros. Por otro lado hay una articulación para niños que están en sexto grado y que pasan al secundario. Y además se trabaja en lo referido a los chicos que cursan el último año de secundaria y pasan a la universidad. Se están haciendo relevamientos sobre distritos. No se va a volver si no hay consenso, hay que transmitir tranquilidad a las familias”.

“AGRADEZCO LAS HORAS DE TRABAJO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR Y DEL MUNICIPIO”

Dijo Cucurull sobre el reparto de los bolsones del Servicio Alimentario Escolar. La distribución de los alimentos enviados desde Provincia había generado un conflicto y la Inspectora aclaró la situación.

“En un principio cuando Rivadavia estaba en una fase anterior el municipio trabajó en la distribución pensando en la parte sanitaria. Para asegurar la mínima movilidad de personas. Le agradezco al Consejo Escolar y al municipio por las horas de trabajo. Pero cuando avanzamos en la fase, surgió el pedido de docentes para que se cumpliera la resolución que habla que los alimentos debían ser entregados en las instituciones educativas por los docentes y de paso trabajar en la continuidad pedagógica, con instituciones de puertas abiertas”.

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE NIVELES INICIALES

Hace algunos días se habló de que “Rivadavia había creado un programa educativo para estimular habilidad en los niños durante el nivel inicial”.

“Me llama la atención de que se hable de que Rivadavia crea un programa educativo. Docentes me consultaron. En realidad son dos charlas que dictará la Lic. Mariela Caputo, que ya brindó una conferencia para el Programa RED, ella trabaja en neurociencia y es una formadora en lectoescritura. Está orientada para docentes de sala de 5 y primer grado. Disiento con que se hable de programa educativo de desarrollo, de hecho la Provincia está capacitando a los docentes. Esto son dos charlas de formación, agradezco al Programa RED, pero no es que los docentes necesitan la capacitación de esta persona como un programa diferente. Los docentes están formados y reciben información a diario, esto es un acompañamiento”.

RIVADAVIA SELECCIONADA PARA UNPROYECTO PARA PREVENIR VIOLENCIA DE GÉNERO

Cucurull informó que desde hace más de un mes trabaja en una iniciativa donde Rivadavia, junto a otros 14 distritos, fue elegida para ser parte de un proyecto que tiene como fin la prevención de la violencia de género, y que está destinado a mujeres y niñas en espacio rurales.

“Está orientado a terminar con toda forma de violencia contra las mujeres, la idea es tratar de desnudar situaciones de violencia que se ocultan o que son difíciles de descubrir”.

EL DATO: La Inspectora habló sobre la importancia del trabajo de la UEGD (Unidad Ejecutora de Gestión Distrital). “Si bien en tiempos de pandemia el trabajo está limitado, es una herramienta importante para discutir y generar consensos sobre diversas temáticas que al ser abordadas tienen un desarrollo más concreto.

“ES INNECESARIO MEZCLAR LAS CUESTIONES POLÍTICAS CON LA EDUCACIÓN”

La entrevistada respondió a cómo se sintió al atravesar algunas situaciones donde la política se metió en su trabajo cotidiano durante este tiempo.

“No voy a hacer política partidaria, estoy alejada de eso. En algún momento participé en política junto a Héctor García en el Frente Renovador. Mi camino en la educación tiene que ver con el aprendizaje, con el cuidado del sector docente, a quienes les agradezco en este momento. Quien se quiera confundir, que se confunda. Pero no voy por lo político partidario, he sentido alguna incomodidad pero he hablado con quién tenido que hablar, me parece innecesario mezclar las cuestiones políticas con la educación. Sólo me interesa formar equipos de trabajo con amor y confianza, que no tengan miedo al error. Y si se comete algún error nos juntaremos a charlar abiertamente qué fue lo que sucedió”.

