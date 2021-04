CUCURULL HABLÓ SOBRE LA PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS Y ANUNCIÓ VARIAS OBRAS EN RIVADAVIA

Compartir esta Noticia







La Inspectora Jefe Distrital, Marta Cucurull, fue entrevistada en el programa radial Punto y Aparte donde brindó detalles sobre la situación de la residencia de la Escuela Agraria de Fortín Olavarría. Además hizo referencia a las clases presenciales en el Distrito y a la complejidad que conlleva sostenerlas, remarcó el denodado trabajo de los directores de las escuelas. También indicó que el oficialismo local utiliza la educación para hacer política partidaria.

CLASES PRESENCIALES

Cucurull hizo fuerte hincapié en el gran trabajo que realizan directivos, docentes y auxiliares para sostener las clases presenciales.

“Los directivos tienen que hacer magia para tener los chicos en la presencialidad. Tenemos casi presencialidad completa en Rivadavia, si en algunos casos no hemos podido avanzar fue por la cuestión sanitaria, hay que cuidar a los alumnos, docentes, auxiliares, directivos” expresó.

“Ojala podamos seguir con este sistema de presencialidad, todo el trabajo se ha hecho para beneficiar a los chicos” agregó.

RESIDENCIA AGRARIA DE FORTÍN OLAVARRÍA

La Inspectora Jefe Distrital dijo que la residencia de mujeres, que funciona en una casa alquilada, ya está lista para volver a funcionar. No así la de varones, donde el municipio está realizando refacciones. “En este caso las obras van bien, quizás la semana próxima estén culminadas” indicó.

Además agregó “tengo la tranquilidad de que el año pasado cuando se retomó la presencialidad y salió el primer Plan Jurisdiccional, empezamos a hablar de residencias de las escuelas” en referencia a un posteo en redes sociales que realizó el oficialismo local adjudicándose el avance en el desarrollo del Protocolo Específico para Residencias Agrarias de PBA.

Cucurull se diferenció de Rivadavia Primero, expresando que desde su gestión realiza política educativa, no partidaria. Dijo que desde una publicación en redes sociales “se tiran abajo meses de trabajo. Estoy enojada, se está descuidando a toda la comunidad educativa cuando se hacen ese tipo de publicaciones”.

“Es lastimoso decir que por presiones de un Concejo Deliberante se avanzó en esto, es no respetar el trabajo de muchas personas, es hablar de educación desde la comodidad de un escritorio, los protocolos salen porque hay mucha gente trabajando. Hago política educativa, donde está la necesidad, trato de estar y llamar a quien corresponde” enfatizó y agregó que “cada uno hace su juego político partidario, yo en eso quedo afuera siempre, no importa que me quieran meter en la bolsa, no voy a entrar en el juego político, yo trabajo en políticas educativas”.

OBRAS EN RIVADAVIA

Cucurull enumeró varias obras que desde Provincia fueron aprobadas para el Distrito.

“En unos meses la escuela agraria de Fortín tendrá su residencia con una inversión de $22.835.000, además de la ampliación de aulas con el Fondo Educativo, son $13 millones más, todos fondos de Provincia. Que se dispongan tantos millones para una localidad como Fortín Olavarría es porque la Provincia está poniendo el ojo donde corresponde” mencionó.

También informó que se realizarán obras en la EP N°1 por un monto mayor a los $8 millones, por $2 millones en el Jardín 901 y que está en proyecto una ampliación de la Escuela Secundaria 6 de Fortín Olavarría.