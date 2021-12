Compartir esta Noticia

Luciano Copló es un vecino de nuestra ciudad que brindó una nota en el programa radial Punto y Aparte donde contó que desde marzo no puede ver a su hijo.

“En 4 años y 4 meses he visto muy poco a mi hijo. Se hace un régimen de visitar, pero lo veo una semana y luego no puedo verlo más. Desde marzo no veo a mi hijo, cumplo con la cuota alimentaria pero no veo apoyo de la Justicia para conmigo” indicó.

Al ser consultado sobre el rol de la Justicia Copló dijo “soy padre para la parte económica, pero después no puedo estar en cumpleaños, fiestas, nada. No sé a qué jardín va, me prohíben información sobre él. El tiempo pasa y no vuelve atrás, estoy dolido y desilusionado”.