«D10S» CUMPLE 60 AÑOS…

Diego Maradona cumple 60 años este viernes 30 de octubre de 2020. Algunas frases del 10.

1.- «La pelota no se mancha.»

2.- “Cristiano Ronaldo hace un gol y te vende un champú. Nosotros metemos un gol y gritamos por el equipo».

3.- “Ver jugar a Leo Messi es mejor que el sexo”.

4.- “Me gusta pegarle a la gente cuando tiene las dos manos arriba. Cuando las tiene bajas, me gusta ayudarla”.

5.- “He jugado el Barcelona-Real Madrid, pero el Boca-River es distinto. Es como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts”.

6.- «Si yo no hubiera hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo».

7.- “Que un estadio no se llene es algo atroz. Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio”.

8.- «Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana.»

9.- «Yo conocí el ser pobre y es malo y difícil. No se lo recomiendo a nadie. Se quieren tener un montón de cosas y debemos conformarnos solamente con soñarlas.»

10.- «Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua».

11.- «Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?».

12.- «¿El primer gol a Inglaterra? Fue la mano de Dios. Les ofrezco mil disculpas a los ingleses, de verdad, pero volvería a hacerlo una y mil veces. Les robé la billetera sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan».

13.- «Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego»

14.- «A veces me agarran bajones, pero pongo El Chavo y se me pasa todo»

15.- «Pelé no puede digerir que yo le haya ganado por 52.000 votos la elección de la FIFA al mejor jugador del siglo veinte»

16.- «Sin Claudia, hoy yo estaría en el jonca. La droga te mata. Te aniquila»

17.- «Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra»

18.- «Me había propuesto hacerle dos goles a Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro»

19.- «Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este»

20.- «Miren que me han puesto apodos pero ‘Pelusa’ es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia en Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro.»

21.- «La rinoscopia, el pelo corto… Un día los muchachos de la Selección se van a rascar un huevo y Passarella se los va a mandar a cortar.»

22.- «Nunca imaginé que hubiera gente que se alegre por mi tristeza»

24.- «Pase lo que pase, y dirija a quién dirija, la camiseta número 10 siempre será mía»

25.- «A los futbolistas nos gusta la noche, pero más un partido de fútbol. Nunca cometería el error de cambiar un estadio rebosante de aficionados por una mísera noche loca»

26.- «Todos los años que he vivido valen por mil; me ha sucedido de todo. De un gol fui a parar a la cima, pero una vez allí me mantuve yo solo»

27.- «Por muy extraño que parezca, yo no soy Dios, solo soy un buen jugador de fútbol»

28.- «Prefiero se huérfano a ser miembro de la FIFA»

29.- «Para mi ir a un Mundial es lo mismo que para un chico ir a Disney»

30.- «Este no es un partido despedida. Es un partido homenaje. Yo nunca me voy a ir del fútbol»