DE GARCÍA DUPEROU A BUIL: “ES LLAMATIVO QUE LOS QUE FORMARON PARTE DEL PEOR GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA HOY QUIERAN DAR CÁTEDRA SOBRE CÓMO IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS”

La concejal del Frente Todos Mercedes García Duperou realizó una publicación en redes sociales donde le contestó fuertemente al ex diputado nacional Sergio Buil, quien en las últimas horas realizó un posteo en su perfil de Facebook referido al plan de vacunación donde expuso “las autoridades sanitarias de provincia podrían ser razonables”.

LA PUBLICACIÓN DE GARCÍA DUPEROU

Hablar cualquiera puede, pero recordemos las acciones en materia de salud del gobierno de Cambiemos del que Buil formó parte:

– el presupuesto en salud tuvo una caída real del 23%

– Eliminaron el Ministerio de Salud degradándolo a Secretaría

– Dejaron vencer 4 millones de vacunas

– Suspendieron los medicamentos gratis para los jubilados

– Recortaron las pensiones de las personas con discapacidad

– Despidieron a cientos de trabajadores de la salud

– Cerraron programas de prevención primaria y promoción de la salud

Entre varios etc.

Es llamativo que los que formaron parte del peor gobierno de la democracia hoy quieran dar cátedra sobre cómo implementar políticas públicas.

LO EXPUESTO POR BUIL

PLAN DE VACUNACIÓN: LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE PROVINCIA PODRÍAN SER RAZONABLES

Oportunamente como intendente municipal observé la eficiente coordinación de las campañas de vacunación entre los distintos niveles de gobierno, hasta podría decir que es una de las acciones de relevancia para la población que mejor se han desarrollado más allá de quienes ostenten el poder.

Hoy considero que la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de implementar Centros de Vacunación en las escuelas ante la necesidad de protección por COVID pone en peligro la eficiente distribución y aplicación.

El primer punto de preocupación es sobre la viabilidad de las escuelas como centros de almacenamiento. Un corte de la cadena de frío o el mal manejo de las vacunas por parte de personas que no están especializadas, por más que le hayan dado un curso de formación, puede tener severas consecuencias.

Los hospitales están provistos de grupos electrógenos que garantizan el suministro de energía y con ello la cadena de frío, las escuelas no. Los hospitales tienen espacios diseñados especialmente para vacunar, las escuelas no. Los hospitales cuentan con personal especializado para manipular y aplicar las vacunas, las escuelas no. Es por eso que llama la atención que la vacunación no continúe en los nosocomios y por turnos, tal como se hizo históricamente y cómo se está realizando en esta primera etapa con la vacuna del COVID 19.

Por otra parte, desde el gobierno de la provincia intentan desligarse de cualquier eventualidad, responsabilizando a los intendentes por la seguridad y mantención de las vacunas. Además se designan coordinadores a nivel municipal generando una estructura paralela que más allá de la mediocridad de una mirada político partidaria no tiene razón de ser. En vez de poner al frente a personal capacitado y ya designado para estas tareas, se hacen nuevas designaciones ampliando la estructura del Estado con lo que eso significa.

Creo que es para lamentar esta decisión del gobierno bonaerense, anteponiendo intereses políticos por sobre los sanitarios. Las autoridades de salud de la provincia aún están a tiempo para reconfigurar este plan de vacunación que se ha determinado cómo el más grande que haya tenido la provincia de Buenos Aires en su historia. Es solo reflexionar y actuar lo más razonablemente posible.