DEBE SOMETERSE A UNA COMPLEJA OPERACIÓN Y NECESITA DE LA SOLIDARIDAD DE LOS VECINOS

Hace poco más de 2 años que Karina Salomón comenzó con un derrotero de complicaciones de salud que hicieron que el próximo 13 de septiembre deba someterse a una nueva intervención quirúrgica. Para solventar los gastos que debe afrontar puso a la venta una rifa.

Fue en febrero de 2020 cuando comenzó a sentir dolor en sus espalda y terminó internada. Una fisura en la primera vértebra sacro lumbar fue el diagnóstico de ese momento.

Salomón se sometió a una operación que complicó las cosas y luego a otra que tampoco generó una mejoría en su calidad e vida.

«Las cosas se fueron de las manos, me recomendaron al Dr. Federico Bertero, él me va a operar el 13 de septiembre en el Sanatorio San Pablo de San Fernando. Le pedí volver a disfrutar de mi familia, trabajar y andar a caballo, este último pedido me dijo que no podrá ser» detalló Salomón quien contó que en su vida cotidiana no puede realizar cuestiones básicas para tener un vida normal.

Respecto a la rifa dijo que tiene un valor de $150 y se sorteará el día 9 de septiembre en el programa radial Punto y Aparte. El primer premio es un lechón.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA