POR OSVALDO ALONSO

Hoy un amigo.. con tristeza.. con la angustia q causa la perdida de un ser querido.. me dijo; vos lo debes conocer..Agustín Gomez .. tenia 98 años ..»Se fue un personaje de nuestra América «…pensé.. y si. . como no lo iba a conocer… «Modelito».. el famoso «Modelito» .. el de la sonrisa rápida.. a quien era difícil entender cuando hablábamos.. porque no habría la boca.. hablaba entre dientes… en su época.. un gran pintor.. una buena persona… muy educado… muchas veces con pantalón y camisa de color blanco… aquel que con su famosa publicación en los años 60/70 .. en Renovación o Tribuna Popular (los periódicos) del momento en nuestra ciudad y región… miento si digo en cual….. publico … AGUSTIN GOMEZ .. PINTOR … «SE PINTAN CASAS A DOMICILIO «.. algunos decían q el quiso q así fuera la publicación.. otros q fue una travesura del responsable del diario… lo que si .. esa frase paso a ser su documento de identidad.. su cédula de identificación. ..su tarjeta de presentación .. su tatuaje ..su marca..

Lo conocí y trate mucho… cuando salí del secundario trabaje con Dovillo D’Andrea ..en su pintureria «La Americana» y Modelito sacaba todo de ahí… desde el pincel ..la brocha. .la pintura..y cuando iba se quedaba largos ratos conversando ..con el Turco Prandi y Dovillo ..

Era hermano de la mamá. .de los Deandrea…Marta. ..Abel .. Alfredo ..Carlitos .. Maria ..Stella ..Irma ..Ana .. creo nombre a todos.. gente q aprecio en mi vida.. con algunos de ellos grandes amigos..

ME DIGO… este tipo de personas. .. que en su vida marcan. .. dejan una huella..surcos profundos … porque son simples .. transparentes ..auténticos. .Porque son populares. . Personajes sanos .. que siempre estarán en mi mente mientras yo viva..DESCANSA EN PAZ AMIGO MODELITO !!