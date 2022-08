DESDE EL OFICIALISMO LOCAL PIDEN QUE LOS FONDOS QUE ENVÍA PROVINCIA ESTÉN SUJETOS A LA INFLACIÓN

Compartir esta Noticia

Marcela Lescano y Fabio Aurnague, concejales de Rivadavia Primero, hablaron en el programa radial Punto y Aparte sobre las temáticas abordadas el pasado jueves en una nueva sesión del Concejo Deliberante.

La primera en hablar fue la concejal Lescano quien se refirió a la problemática que se genera con el retraso en la entrega de fondos desde Provincia y la inflación.

“En sintonía con varios municipios, debido a que no llegan los fondos de las obras del Fondo de Infraestructura Municipal, o del Fondo Educativo, se avanza con las obras, se presentan los certificados y se recibe parte de un anticipo pero no se termina de concretar, la inflación nos está generando inconvenientes que generan desfinanciamiento. Los municipios están con sus fondos dando una respuesta a obras que está bien que se hagan pero esos recursos asignados no llegan y se van licuando. Hace dos meses que se inauguró la residencia agraria de Fortín y aun se deben 11 millones de pesos. Cuando el municipio reciba esos 11 millones de pesos, no es lo mismo en junio que en agosto. Si uno suma lo adeudado son casi 70 millones de pesos. Por eso se piden que los fondos que envía Provincia vayan sujetos a la inflación” indicó la edil quien remarcó que se planteó un presupuesto con un 40% de inflación y se está en un 80% interanual.

Por su parte Aurnague expresó “muchos pagos se han podido afrontar gracias al superávit del municipio. La Provincia tiene la obligación por Ley de enviar fondos a cada municipio”.

“Ellos viven publicitando (por los concejales del Frente de TODOS) que la Provincia hace todas las obras, la Provincia no ha hecho nada, la Provincia está incumpliendo. Le adeuda casi 100 millones de pesos al municipio” manifestó Aurnague.

Sobre el final de la charla el concejal de Rivadavia Primero alertó sobre una temática sensible referida a la intimación de EDEN SA. a la Cooperativa Eléctrica de Fortín Olavarría.

“EDEN intimó a un corte de suministro debido a la deuda de la cooperativa. Hoy las cooperativas están pasando una situación económica compleja. A veces no alcanza la plata, o se paga el consumo eléctrico a EDEN o la AFIP, sino se paga AFIP le bloquean las cuentas. Lo que pedimos es que se subsidie a la cooperativa, EDEN recibe subsidios pero ese subsidio no llega a la cooperativa y EDEN sigue reclamando la deuda y plantea una cesación del servicio, es volver a la vela, es una locura” contó Aurnague.