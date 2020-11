Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte Laura Sánchez habló en representación de un grupo de vecinos autoconvocados que solicitan la colocación de un semáforo en la esquina de Alem y Tejedor de la ciudad de América.

El choque sucedido este domingo por la mañana fue la gota que rebalsó el vaso y reflotó un reclamo que viene desde hace años ya que la mencionada intersección de calles es escenario de múltiples accidentes.

“Solicitamos un semáforo en Alem y Tejedor. Tenemos miedo. No estamos preparados para ir a ver a alguien tirado en la calle, no sabes con qué te vas a encontrar, si está vivo o está muerto. Los minutos que tarda la ambulancia son eternos. El ruido es tremendo, no te lo podes sacar de la cabeza” indicó.

Sánchez dijo que los reductores de velocidad colocados en la zona no cumplen su función. Además dijo que los accidentes son continuos, que muchas veces no toman estado público ya que los protagonistas luego del choque, arreglan entre ellos y se van.

“Desde el semáforo de la San Martín hasta donde termina Alem y Laprida es una autopista. Incluso los accidentes la peor parte se la lleva los que circulan por Alem. No nos podemos acostumbrar a esto, acá es un barrio y andan muchos chicos. Vuela un pedazo de moto o auto y no sabes qué va a pasar” explicó.