DESDE EL SINDICATO MUNICIPAL PIDEN UN BONO DE FIN DE AÑO NO MENOR A LOS $8.000

Compartir esta Noticia







Fue el pasado viernes cuando desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia se le enviaron al intendente Javier Reynoso dos cartas. Una solicitando la convocatoria a Comisión Tripartita y otra pidiendo un bono de fin de año no menor a los $8.000.

Luego de las misivas enviadas por el sindicato, Reynoso convocó a la Tripartita para este lunes a las 11 horas y después anunció en sus redes sociales un aumentó del 20% para los municipales a partir de enero. Esta publicación generó la respuesta de la Secretaria General del STMR Mariana Vélez quien expuso:

«Hoy domingo en mi calidad de Secretaria General y de paritaria, recibí la invitación para mañana, no es correcto no es así la paritaria. Por respeto a lxs Trabajadores Municipales, no te respondo x aquí y no debato el futuro de lxs Trabajadores Municipales y Jubilados por este medio. Mañana nos vemos».