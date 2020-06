DÍA DEL PADRE…“FELIZ”

Compartir esta Noticia







Este sábado, cerca de las 16 horas, en el puesto caminero de González Moreno se dio un reencuentro muy esperado. Jennifer Mamani, esposa de Jonatan López, pudo viajar desde Neuquén para buscar a sus hijas de 6 y 8 años a las cuales no veía desde el pasado 16 de enero. Este domingo, es el «Día del Padre», pero tranquilamente podría ser el «Día de la familia…López».

“Si mi señora entraba a la provincia de Buenos Aires al volver a Neuquén tenía que hacer aislamiento obligatorio. La municipalidad de América habilitó a los padrinos de las nenas, Alexa Biggi y Luis Rodríguez, para que trajeran a la nenas hasta el puesto caminero de González Moreno” dijo a ROL Jonatán López desde Neuquén, donde en los primeros minutos de este domingo 21 de junio, “Día del Padre”, volverá abrazar a sus pequeñas hijas.

Vale la pena recordar que además de las dos niñas, la pareja tiene un hijo de 3 años que está en Neuquén junto a su padre esperando a sus hermanas.

EL DATO: López confirmó que fue el gerente de la petrolera donde espera entrar a trabajar cuando se termine la cuarentena quien trajo a su esposa a buscar a las niñas.

LA HISTORIA:

«Hace un año me vine a Neuquén. Nací en Lincoln y a los 4 años fui a vivir para América. Desde ese momento siempre viví en América hasta que el 12 de mayo del año pasado nos vinimos a vivir a Neuquén Capital como mi mujer y mis tres hijas. A fines de 2019 fuimos para América para pasar las vacaciones hasta el 16 de enero y cuando regresábamos mis hijas de 6 y 8 años quisieron quedarse con los abuelos maternos. Volví para Neuquén con mi esposa y mi hijo menor, al llegar nos encontramos que nos habían desvalijado la casa. Se supo que el ladrón era la persona que me empleaba y dueño de la casa donde vivíamos, por lo que en el mismo momento me quedé sin trabajo y sin casa. Nos fuimos a vivir en el auto al lado del río, estuvimos dos meses ahí» detalló el joven.

López continúo su relato diciendo que estuvo lavando vidrios en un semáforo y haciendo changas hasta que una persona le consiguió trabajo en una petrolera. El día que asistió a hacerse los estudios preocupacionales se decretó la cuarentena por lo que no pudo ingresar a trabajar y tampoco venir por sus hijas. El viaje de Neuquén hacia América transcurre por 4 provincias y necesita un permiso nacional que aún no le fue otorgado.

«La persona que me consiguió el trabajo en la petrolera, a la cual espero incorporarme cuando pase todo esto, porque el lugar lo tengo, nos ayudó para conseguir una casa y nos da mercadería. Además hago changas, estamos bien, nos faltan nuestras hijas. Mi señora llora todos los días, nos ha pasado de todo. Hace dos meses que estoy tratando de conseguir el permiso, hablé con funcionarios pero no hemos podido solucionar nada. Yo sé que la culpa no es de nadie, no quiero entrar en una discusión política, sólo quiero decirle a mis hijas que las amo» finalizó López quien pidió ayuda para resolver este conflicto.