DÍA DEL PAYAMÉDICO: “HACEMOS QUE EL PACIENTE SE SIENTA UN POQUITO MEJOR”

Este jueves 5 de noviembre se celebra el “Día del Payamédico”. En relación a esta fecha fue entrevistada en Punto y Aparte Celia Vázquez, integrante del grupo local y maestra jardinera jubilada.

EL DATO: En la Argentina, Payamédicos es la Asociación Civil sin fines de lucro fundada en 2002 por el doctor José Pellucchi (médico psiquiatra, actor y payaso teatral); esta herramienta terapéutica que se ha centrado en la investigación relacionada, desarrollando e implementando una formación específica para los más de 7000 payamédicos existentes, creando una variante del payaso teatral especializada y no solo circunscripta al ambiente hospitalario, con los conocimientos indispensables para el desenvolvimiento escénico en un espacio tan delicado y crítico como lo es el hospital, los espacios sociales y la interacción con otras instituciones.

“Nos preparamos para relacionarnos con el paciente, tenemos que saber su diagnóstico, a veces se puede ingresar o no, si el paciente no quiere que uno ingrese, no se ingresa. Al finalizar la visita hacemos un resumen de lo vivido. Hacemos que el paciente se sienta un poquito mejor” contó.

Además de Vázquez el grupo local está integrado por Debo Durán, Darío Ghio, Agustina Menéndez, Julia Pérez, Mónica Adriana Ces, Romina Hernández, Graciela Masse y Lorena Pessacq.