DIABETES: LA PROVINCIA BUSCA QUE TODAS LAS PERSONAS QUE TIENEN LA ENFERMEDAD ACCEDAN AL TRATAMIENTO E INSUMOS

Desde el ministerio de Salud bonaerense se está contactando por teléfono a pacientes que no están inscriptos en el PRODIABA para que accedan a mediación, atención e insumos. Durante las campañas de vacunación contra Covid-19 se detectó que más de 300.000 pacientes con diabetes que vive en distritos bonaerenses no están inscriptos en PRODIABA (Programa para Diabéticos de la Provincia de Buenos Aires), a través del cual se suministran los insumos y la medicación a la población atendida en el sector público, que no tiene cobertura de seguridad social o medicina prepaga.

Con estos datos, desde el PRODIABA, comenzaron a contactar por teléfono a estas personas a través del Centro de Tele Salud y Cuidados (CETEC) para garantizarles su derecho a ser atendidos y recibir la información y los insumos necesarios para tratar esta enfermedad crónica.

Los llamados a los pacientes se están articulando en las localidades de Berazategui, Ezeiza, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Esteban Echeverría, Hurlingham, General Rodríguez, Luján, Ituzaingó y Marcos Paz, y próximamente se piensa extender este sistema de contacto directo a los 135 municipios bonaerenses.

Durante el llamado, los agentes de la cartera sanitaria conectarán a la persona con diabetes con el sistema de salud para consultas e ingreso al Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA); y a su vez, indagarán acerca del tipo de diabetes que afecta a la persona, la fecha de su último control de salud, la medicación prescripta, y otras cuestiones respecto al estilo de vida, cómo por ejemplo, si es una persona fumadora.

El médico especialista Gabriel Lijteroff, jefe de Diabetología del Hospital Santamarina y Referente de PRODIABA en Esteban Echeverría, habló con DIB sobre los alcances de esta política de salud y de la importancia de las que las personas que tienen diabetes no sólo conozcan su condición, sino que puedan tratar la enfermedad para desarrollar una vida plena.

“Según los datos de la última Encuesta Anual de Factores de Riesgo, el 12,7% de las personas mayores de 18 años en Argentina tiene diabetes. Durante la pandemia, pudo verse tanto a nivel nacional e internacional, que las personas con diabetes eran más susceptibles a tener complicaciones severas al contagiarse coronavirus, y gracias a las encuestas para llevar adelante la campaña de vacunación se pudo saber si las personas conocían su condición”, explicó Lijteroff.

En esa línea, destacó: “Teniendo en cuenta que la mitad de las personas que tiene diabetes no lo sabe, y que 1 millón de personas a las que se le hizo la encuesta manifestaron que tiene diabetes, es de esperar que muchísimas más personas tengan la enfermedad y no lo sepan”.

En la encuesta se detectó que 330.000 personas manifestaron tener diabetes y no contar con la cobertura a través del Estado, tanto por el Programa Incluir Salud y el Programa Hospitalario de la Red Hospitalaria de la provincia de Buenos Aires.

“A partir de estos datos, la provincia ha decidido comenzar a invitar telefónicamente a las personas que se encuentran en esta condición, dentro de la cobertura, a concurrir al centro asistencial más cercano a su domicilio para recibir los beneficios del programa PRODIABA”, indicó Lijteroff, y añadió: “A través de este programa, a quienes no tienen obra social o prepaga, o a quienes tienen el Plan Incluir Salud, se les brinda la medicación, los insumos, y todo lo que tiene que ver con el cuidado de su diabetes”.

Una enfermedad que se puede controlar

En la Provincia de Buenos Aires se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 18 años tienen diabetes y el 40% no lo sabe, porque en las primeras etapas no da síntomas. Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de glucosa o azúcar en sangre. De no tratarse adecuadamente, puede provocar disminución o pérdida de la visión, enfermedad renal que puede necesitar diálisis o trasplante, dolor, adormecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, obstrucción de los vasos sanguíneos de las piernas y predisposición a lesiones, que aumentan el riesgo de amputación de los pies.

Si bien la diabetes en las personas adultas puede no dar síntomas durante varios años, es posible que se manifieste con sed excesiva, falta de energía, mala cicatrización de heridas, aumento de apetito, necesidad de orinar con frecuencia, problemas sexuales, pérdida de peso y visión borrosa.

Actualmente, la diabetes es una enfermedad que, si bien no se puede curar, con el tratamiento adecuado puede controlarse y se pueden evitar todas las complicaciones.

Para que esto sea posible, “es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la enfermedad, desde hace apenas un siglo contamos con insulina, que permite a personas con diabetes tipo 1 sobrevivirla y tener una vida plena”, expresó Lijteroff.

“De las personas que tienen diabetes un 10% tiene la denominada diabetes tipo 1, antes llamada insulinodependiente, que son pacientes que necesitan aplicarse insulina todos los días, mientras que el otro 90 %lo constituye la denominada diabetes tipo 2, que suele aparecer entre la tercera y cuarta década de la vida, que requiere un plan alimentario, actividad física, la utilización de comprimidos y, eventualmente, cuando lo necesitan, insulina, por lo que son pacientes con diabetes tipo 2 insulino requirentes”, aseveró.

Lijteroff destacó además que las personas embarazadas con diabetes – la diabetes gestacional se manifiesta en el 5% de los embarazos – también cuentan con un programa de atención en hospitales y unidades sanitarias.

Qué es el PRODIABA

El PRODIABA es el programa provincial de diabetes. Se encarga de suministrar insumos y medicación a los y las bonaerenses con diabetes que se atienden en el sector público de la salud y que no tienen cobertura de la seguridad social o de la medicina prepaga, y además busca fortalecer la capacidad de respuesta de los efectores a través de capacitaciones y materiales gráficos.

El PRODIABA brinda medicamentos e insumos para el tratamiento y monitoreo de la diabetes que incluyen diversos tipos de insulinas, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina, glucagón, biosensores y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa en personas con diabetes.

Los y las bonaerenses que necesiten acceder a los beneficios del PRODIABA pueden acercarse al centro de salud u hospital público más cercano en donde recibirán asesoramiento para inscribirse. El Programa cuenta también con las siguientes vías de contacto: la línea telefónica 0221 429-2982 y el correo electrónico: programasent.prodiaba@gmail.com.

Sobre Gabriel Lijteroff

Gabriel Lijteroff, Jefe de Diabetología del hospital Santamarina de Esteban Echeverría.

Es especialista en medicina interna, en medicina de familia y magister en diabetología. Se desempeña como Jefe de Diabetología del hospital Santamarina de Esteban Echeverría. Es director del comité científico, director de asuntos internacionales y expresidente de la Federación Argentina de Diabetes (FAD) y miembro del comité ejecutivo y director de la Task force de Desastres de International Diabetes Federation IDF Región SACA (Sudamérica y el Caribe). (DIB) ACR