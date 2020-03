DIANA ZURCO, UNA NUEVA VOZ EN EL NOTICIERO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Compartir esta Noticia







Locutora egresada del ISER, desde esta semana Zurco será la primera periodista trans en un informativo de la televisión argentina.

Después de convertirse en la primera mujer trans egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), Diana Zurco inició su carrera en los medios como locutora de Radio Ciudad AM 1110. Y desde el lunes 16 de marzo, cuando el noticiero de la Televisión Pública abra su nueva temporada, Diana será una de las nuevas voces de la Edición Central, que contará con la conducción de Gabriela Previtera y Ariel Senosiain.

MÁS INFO: Diana Zurco tiene treinta y nueve años y hace cinco que recibió el título oficial de locutora, profesión que la interpeló desde que era muy chica. En 2015, se enteró de una búsqueda abierta en Radio Ciudad y después de varias pruebas se convirtió en una de las voces femeninas del informativo de la noche. En esa misma radio integró dos programas “Cosas que pasan” y “Massaccessi que nunca”. Actualmente también trabaja en La Once Diez.

La Ley de cupo laboral trans continúa siendo una cuenta pendiente del Estado para este colectivo que es uno de los más marginados por la sociedad. Dicha normativa consiste en que se deben contratar al menos a un 1% de empleades trans en planta estatal ya que casi el 90% de las personas trans que trabajan, lo hacen de manera informal y muchas de ellas se dedican al trabajo sexual.

“Hoy soy la primera locutora trans y ojalá algún día eso ya no sea noticia. Por eso, desde mi lugar, desde mi vida, desde mis actos, quiero ser una más en su lugar batallando en este proceso por la naturalización de nuestras identidades en la sociedad. Que dejemos de ser personas raras”, sostuvo a la Agencia Presentes y agregó: “¿Sabés para cuánta gente el hecho de que la locutora sea trans les hace mirarnos distinto? Yo intento cambiar eso. Nosotres no podemos ni sentarnos en un colectivo o en un restaurante sin que nos miren, nos señalen o se nos rían. A mí en el tren cuando me voy a mi casa muchas veces me dicen cosas. Por eso, cada vez que me llaman para una nota hablo de que nos están matando”.