Digamos basta!!!….,pero de verdad.

Reflexiones de Florencia Dufourc, psicóloga del CAAC, Vientos de Libertad La Comunitaria MTE.

Luego de participar en el evento por el Día Internacional de la Mujer, el cual se llevó a cabo en la sede de la Comunitaria de Rivadavia, me quedan algunas frases de mujeres que participaron y que me gustaría recordar. Aún en el siglo XXI seguimos luchando por nuestros derechos, por la igualdad de condiciones laborales en cuanto al género. En la actualidad, a pesar de los avances y logros obtenidos por la mujer en la sociedad, permanece un arraigado pensamiento machista y es incentivado, desde el punto de vista comunicacional, a través de los medios; campañas publicitarias, sistema en general que prolonga esa saciedad liderada por los hombres.

Mucho más impactante es conocer la lucha que deben afrontan varias mujeres ante los episodios de violencia, ya sea laboral, sexual, física, verbal, psicológica hasta su máxima expresión de la misma llegando al femicidio, por cierto llegando a elevadas estadísticas en lo que va de este año 2021. Ninguna mujer, ni ningún ser humano,.. debería morir por violencia provocada por otro ser. La cantidad de mujeres que son asesinadas por sus parejas nos genera un fuerte impacto psicológico, a pesar de no conocerlas. A aquellos, que tenemos otros modos de vincularnos, de interrelacionarnos, cada vez que se escuchan estas noticas de nuevos femicidios, nos provoca horror. No queremos que se siga naturalizando, no me gusta que como sociedad nos acostumbremos a escuchar este tipo de noticas. Considero como profesional de la salud mental y escuchando el mensaje expresado este 8 de marzo, que debemos enfrentar esta problemática de manera interdisciplinaria. La mujeres que son victimas de violencia, muchas de ellas no se reconocen como tal, les cuesta pedir ayuda, porque quedan debilitadas psicológicamente. Tienen miedo. La mente enferma de un hombre, muchas veces no reconoce sus límites y utiliza la manipulación, la desvalorización, la humillación y la fuerza física para dominar hasta matar a una mujer. La violencia silenciosa, que se sufre en cada hogar por el manejo de este tipo de personalidades que son psicópatas avanza de una manera que preocupa.

Creo que debemos pensar como sociedad en un agrupamiento interdisciplinario para afrontar esta problemática. Digamos basta, pero que sea de manera segura, donde la ley ampare, guíe y cuide a las mujeres y niños que quedan expuestos y que sufren este tipo de episodios sin poder defenderse.

Hoy existe un amplio consenso respecto de la necesidad de brindar respuestas adecuadas y más eficaces para prevenir, atender y mitigar esta problemática también dentro del sector de salud. Por ello, resulta como objetivo de importancia la sensibilización y la formación de los/as trabajadores/as de los servicios de salud así como también la conformación de una respuesta multisectorial para su prevención y abordaje integral.

Digamos basta!!!….,pero de verdad.