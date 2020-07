“DISCUSIONES BIZANTINAS”

Compartir esta Noticia







Por Josefina Pérez Vitores – Abogada

No puede concebirse, el estado expropiando al propio estado.

Es sabido de mi postura político partidaria…. claro está, que no coincido ideológicamente con el ejecutivo local. Ahora bien, ello no debe impedirme ser congruente con mis convicciones. En mis posteos, siempre remarco que lo que está mal… está mal, no importa quien lo haga.

Totalmente en desacuerdo con el proyecto de expropiación presentado… creo que el autor del proyecto tuvo una actitud totalmente irresponsable. El estado no puede o no debe expropiar al estado.

Hay un camino judicial iniciado, al cual se llegó por no “sentarse” a buscar una salida en conjunto. Ambas partes cerradas en sus posturas… Es momento de dialogo, demostremos que otro lugar es posible… demos el punta pie inicial como sociedad… saltemos el charco…

Es momento de madurar como seres humanos que convivimos en sociedad civilizada y culta, espero y deseo que de una vez por todas demos nuestras de ellos. O bien, seguiremos eternamente en una grieta imposible de vencer…

Existe un conflicto que se “les” fue de las manos…. MI OPINIÓN, La Comunitaria surgió como un espacio cultural, pujante, lindo para nuestra localidad (te guste o no)…. Luego, y ante falencias del estado municipal, La Comunitaria fue ganado terreno, empezó a desarrollar un trabajo social, de contención… Ahora, eso, molesto al Estado Municipal, que en vez de consensuar un trabajo en conjunto, apoyar y fomentar, decidió plantar batalla…. y dirigentes de La Comunitaria, decidieron prenderse en esa guerra, desde mi punto de vista, sin sentido, pero que deriva en lo que nos pasa hoy.

Se volvió una pelea de egos entre personas…. En este juego de dominantes y dominados, de víctimas y victimarios, se nuestra la peor versión de los humanos. La guerra de Egos negativos y los intereses económicos y personales solo llevan a que nos conviertan en una sociedad dividida y desenfocada del bien común.

En sus egoísmos se olvidaron que en el medio existen personas que han encontrado en la comunitaria un lugar… chicos que desarrollan actividades, de adultos, que encontraron una familia, etc.

Nunca imagine que podría existir semejante grieta en Rivadavia, creada solo por intereses particulares por sobre intereses comunes.

Quien gana con esto… un bando u otro???? Gana el Intendente, o gana la comunitaria… a mí me gustaría que gane Rivadavia, y para eso, deberían correrse del foco del conflicto las personas… y centrar la discusión, de una buena vez, en lo que realmente importa.

Se debería apostarse al dialogo, como único generador de consensos…

Me da mucha pena que no puedan coexistir en nuestra sociedad…

Dadas las cosas así… para mí, no gana nadie, perdemos todos.

En fin, será una eterna discusión bizantina.