EL ALBIRROJO ESTÁ DE FIESTA…

Un 13 de abril de 1913 fue fundado el Club Atlético Rivadavia. Es por eso que hoy, 13 de abril de 2020 la institución está cumpliendo 107 años de vida. Respecto a esto fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el emblemático hincha Lucas Calvo.

«Feliz Cumpleaños al Club Atlético Rivadavia, al club más grande» comenzó diciendo quien se ha convertido en uno de los personajes destacados de la tribuna «albirroja» en cada partido.

Lucas, no es sólo hincha, también está comprometido con la institución desde su organización, es por eso que no duda en decir presente cuando se le solicita colaboración. Su presencia no pasa desapercibida y cosecha el cariño de todos, algo que quedó demostrado hace algunos años cuando cumplió sus 30 y fue agasajado por decenas de allegados.

Su debilidad futbolística es «Laucha» Giménez, a quien nombró como el mejor jugador «albirrojo» en la actualidad.

Muchos son los años que integra la familia «albirroja», durante la entrevista recordó su paso por las inferiores del club cuando era un centrodelantero marcado según sus propias palabras.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA