“EL BULLYING EMOCIONAL O PSICOLÓGICO ESTÁ SOLAPADO, LOS CHICOS SON DEJADOS DE LADO Y NO SABEN POR QUÉ”

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el Lic. Jorge Gayoso habló sobre bullying emocional o psicológico de cara al inicio de clases. Remarcó que es el más difícil de rastrear. Brindó consejos a los padres para abordar la temática.

“Me está pasando con algunos chicos que tienen cierto temor de volver a clases, de reencontrarse con situaciones que durante las vacaciones se calmaron y volver a ese ámbito donde no la pasaban bien les da miedo” contó el psicólogo.

El profesional luego de hacer esa introducción se metió de lleno en definir qué es el bullying emocional y sus variantes para luego analizar diversas situaciones que se presentan en el ámbito escolar, pero que también exceden a la escuela y se producen en otros ámbitos.

BULLYING EMOCIONAL Y SUS VARIANTES

“El bullying emocional es la agresión para ejercer poder sobre otras personas. En las escuelas de manera reiterada y continua por un alumno o un grupo. Existen 4 tipos de bullying. El físico, que es cualquier contacto físico, entre el agresor, los testigos y la víctima, desde un simple empujón hasta un manoseo. El verbal, que es hacerle notar a la víctima que es diferente al resto, resaltando sus características físicas, psicológicas o sociales. El Cyberbullying, este tipo de acoso nació con la tecnología, son los mensajes de whatsapp, publicaciones en Facebook e instagram que son utilizados para que la víctima este recordando constantemente el acoso. Finalmente tenemos el Emocional o Psicológico que es el más complejo y difícil de detectar. Tiende a ser manifestado a espaldas de la víctima, el objetivo es menoscabar a una persona evitando que se integre a un grupo. Está solapado, los chicos son dejados de lado y no saben por qué. Los cuatro tipos de bullying no son puros, se da una combinación. Es el más complicado, no se detecta fácilmente. Cuando los sacás a la luz, los chicos dicen nosotros no le hicimos nada, es subterráneo” detalló Gayoso.

El psicólogo remarcó que una cosas es un subgrupo dentro de un ámbito escolar y otra, el aislamiento de una persona.

“Pasa en todas las escuelas, en todos los estratos sociales. Deriva en problemas de autoestima, ansiedad, depresión. Puede afectar la capacidad de una persona para formar relaciones saludables en el futuro. El bullyng Emocional o psicológico no se ve, la víctima tiene vergüenza de contarlo. Lo importante es no tirar la pelota, debe generarse un abordaje entre autoridades de la escuela, padres y alumnos” agregó y aclaró que “no siempre el cambio de escuela es la solución, a veces sirve, otras no”.

“La agresión que le hace un chico a otro, la búsqueda de ejercer poder sobre el otro. El líder negativo también tiene un problema. Primero hay que ayudar a la víctima, pero luego ver que es lo qué pasa con quienes ejercen violencia. Estos líderes negativos también la están pasando mal, no dejan de ser niños. Los líderes tienen miedo de ser excluidos, al igual que el sequito que los sigue. Como padres, familia, no hay que mandar a los niños a defenderse, a que ignore. Hay que darles herramientas, hablar con nuestros hijos, demostrar que les creemos, no minimizar los hechos” remarcó.

EL DATO: Gayoso comentó que a sus pacientes siempre les remarca “que no hay que mendigar amistad, hay que buscar nuevos grupos y demostrar que no estamos interesados en ser parte del grupo del agresor”.

Sobre el final de la nota Gayoso hizo fuerte hincapié en el trabajo preventivo en los primeros años de primaria y secundaria, el desarrollo de la inteligencia emocional, la formación de líderes positivos y refuerzo de valores y la integración de las familias a la escuela.