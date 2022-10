“EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL ES UNA HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCREÍBLE”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte los concejales de Rivadavia Primero María Carmona y Fabio Aurnague se refirieron a diversos temas de actualidad. El tránsito en la ciudad, Cuero de Zorro y la aprobación de la Ordenanza Instaurando el Sistema de “Cabildo Abierto Municipal”.

El primero en hablar fue Aurnague quien se mostró preocupado por la situación del tránsito en la ciudad, “la sociedad ha cambiado mucho, es muy preocupante, hay gente que esquiva controles de la GUM o de la policía. Hay que avanzar en un trabajo conjunto, se hacen medidas de precaución pero quizás no en la cantidad que corresponde. La sociedad la hacemos entre el Estado y los vecinos”.

Por otro lado Aurnague contó que durante la última sesión en el concejo se aprobó el convenio con el propietario de la zona rivadaviense de Cuero de Zorro. “Es un beneficio importante para Rivadavia, se arregló contrato por 3 años donde la explotación estará a cargo del municipio. Ahora viene una etapa de obras de mejoras y luego saldrá a licitación” contó el concejal.

EL DATO: La zona rivadaviense de Cuero de Zorro tendrá 3000 metros de costa y 15 hectáreas en total tiene el predio.

Carmona se refirió al Sistema de “Cabildo Abierto Municipal”.

“Es una herramienta de participación ciudadana increíble, no es para conocer las necesidades sino para tomar decisiones en conjunto con los vecinos y que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento sobre los acuerdos que se hacen en los cabildos. Es una herramienta de gestión increíble, permite construir con el vecino” expuso.

La concejal, al ser consultada sobre lo expuesto por la edil del Frente de TODOS Maia Medici de que no había reuniones de comisión en el concejo, manifestó “tuvimos el viernes pasado, no abusamos de nuestra mayoría, eso no es así”.

Sobre el final Carmona se refirió a la salida del Dr. Migorena del área de salud municipal, dijo que el Intendente Reynoso está trabajando en la reorganización del área para un mejor funcionamiento.