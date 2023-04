“EL COMUNICADO DE RIVADAVIA PRIMERO FUE PONER EL TEMA EN SITUACIÓN, CUANDO SE ESTÁ EN LA FUNCIÓN PÚBLICA SE TIENEN QUE EXPLICAR LOS ACTOS”

Compartir esta Noticia

Este miércoles fue entrevistado en el programa radial Punto y Aparte el Intendente Javier Reynoso. A agenda abierta el Jefe Comunal respondió sobre diversos temas.

Reynoso contó que las 20 viviendas que fueron sorteadas en los últimos días “ya están terminadas en términos generales”. Además explicó que “la adjudicación de vivienda llave en mano no es al otro día, ya que se deben mandar las carpetas al registro de la propiedad en esta instancia ya que antes del sorteo es imposible mandar todo junto”.

Al ser consultado sobre la ampliación de la red de gas, a partir de la culminación del gasoducto, el Jefe Comunal dijo “la obra de gas es un servicio público, similar al tendido eléctrico. Se tiene que desarrollar a través de una empresa o el municipio participando como empresa, sí está acordado con Camuzzi ir desarrollando de forma gratuita los proyectos de extensión. Esto está pensado para todos los barrios que aún no tienen acceso, unos son más sencillos que otros desde lo técnico. Desde mayo inmediatamente 250 usuarios tendrán el gas porque ya tienen la obra presentada en Camuzzi. Después hay 1000 que les pasa la red por la vereda y deben hacer el proyecto”.

Reynoso explicó que a grandes rasgos la obra por domicilio tiene un valor de $1.000.000, una suma importante. Es por eso que el municipio y mediante banca privada, se deberá facilitar las obras y el financiamiento.

El Jefe Comunal fijó postura sobre el comunicado de su partido Rivadavia Primero titulado “El narcotráfico y la política local” donde se brindan detalles del juicio político a la jueza Ana María Bourimborde, que tiene como uno de sus impulsores al senador Juanci Martínez, que encabezó el jury contra el Fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, por el que finalmente fue destituido.

Reynoso comentó que Scapolan tiene cerca de 30 causas irregulares vinculadas al narcotráfico y agregó “el comunicado de Rivadavia Primero fue poner el tema en situación, cuando se está en la función pública se tienen que explicar los actos. Nada tiene que ver con una cuestión personal. Me extraña que ningún medio local lo tomó. Si me dicen a simple vista quien es la víctima, digo la jueza que se come una denuncia. Me resulta raro, es una persecución personal”.

En relación a la temática de las drogas, Reynoso manifestó “trabajo todos los días, muchas cuestiones se van resolviendo. Tuve reuniones con el comisario ayer. El narcotráfico no es sólo venta de drogas, es el daño que genera con la compra de voluntades, genera silencios y miedo”.

Además agregó que las acciones de los CPA provinciales no funcionan, y a pesar de no corresponderle, el municipio busca alternativas para resolver la situación.

EL DATO: Al ser consultado sobre el candidato a intendente de Rivadavia Primero para este 2023, Reynoso dijo que ahora es el intendente de Rivadavia, pero no candidato.

REYNOSO SE REUNIÓ CON LA EMPRESA NUTRIEN

Hoy me reuní con Autoridades de la EMPRESA NUTRIEN, que me presentaron el Proyecto General y me anunciaron el inicio de tareas de la Obra de la Nueva Planta y así comenzar con el traslado de sus instalaciones al Predio sobre ruta Nac. 33 adquirido a la Cooperativa Eléctrica de Rivadavia. Se tratará de una Planta Modelo para nuestro País.