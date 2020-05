EL CONCEJÓ APROBÓ LOS «ENCUENTROS FAMILIARES» Y SÓLO RESTA QUE EL EJECUTIVO LO PROMULGUE

A los fines de la reunión, no habrá limitaciones en razón del número de DNI.

Deberán realizarse en domicilios particulares. Quedan prohibidas las reuniones en espacios públicos o sitios de alquiler como salones, campings, etc.

Bajo ninguna circunstancia podrán realizarse reuniones sociales o juntadas que no sean exclusivamente familiares.

La presente disposición NO implica la autorización de festejos o eventos sociales públicos o privados que no sean familiares, los cuales se encuentran expresamente prohibidos según lo dispuesto por el art. 10°, inc 2 del DNU N° 459/2020.