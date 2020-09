EL CONCEJO SESIONÓ CON UNA VARIADA AGENDA

Compartir esta Noticia







Este miércoles a las 14:30 hs. se desarrolló la Sesión Pública Ordinaria Nº 8/2020 en el Concejo Deliberante. A continuación los temas que se trataron:

ANEXO I

ORDEN DEL DÍA

1.-APROBACION DE ACTAS

* Sesión Publica Ordinaria N° 2/2020 (15/05/2020)

* Sesión Publica Ordinaria N° 3/2020 (29/05/20)

* Sesión Publica Ordinaria N° 4/2020 (17/06/2020)

* Sesión Publica Ordinaria N° 5/2020 (02/07/2020)

* Sesión Publica Ordinaria N° 6/2020 (23/07/2020)

* Sesión Publica Ordinaria N° 7/2020 (03/08/2020)

2.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

3.- ASUNTOS ENTRADOS:

3.1.- Bloque Todos Somos Rivadavia: Proyecto de Resolución: Manifestando beneplácito Proyecto que modifica y crea en el Código Penal Combatir Vandalismo Rural. APROBADO CON MODIFICACIONES

3.2. Bloque Todos Somos Rivadavia, Proyecto de Resolución: Solicitar al D.E. mejorar transitabilidad en calles del Distrito. DESAPROBADO – 4 votos positivos | 8 negativos

3.3. Bloque Todos Somos Rivadavia, Proyecto de Resolución: Solicitar al D.E. de cumplimiento entrega de tablets o netbook en el marco del Programa RED. DESAPROBADO – 4 votos positivos | 8 negativos

3.4. Bloque Todos Somos Rivadavia, Proyecto Minuta de Comunicación: Solicitando al D.E. informe inventario de inmuebles de dominio Municipal, incluido los terrenos fiscales. PASÓ A ARCHIVO – RESPUESTA PUNTO 3.11

3.5. Bloque Rivadavia Primero- Juntos por el Cambio: Proyecto de Resolución: Solicitando a Autoridades Provinciales se expidan ante la denuncia de Autoridad Municipal y respuesta a Resolución N° 1/2019. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.6. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Creación de las PUPA (Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias) APROBADO POR UNANIMIDAD

3.7. Honorable Concejo Deliberante: Proyecto de Ordenanza: Convenio de Colaboración Especifica con la Universidad de Mendoza. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.8. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Convalidando el Contrato de Préstamo de Uso celebrado, entre el Municipio y Particulares, por el que cede uso de inmueble Municipal. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.9. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Modificando el Art. 4° de la Ordenanza N° 4277/2019, donde el Municipio deberá aplicar el inciso c) (Incorporación ejido urbano Quinta 57 – América) APROBADO POR UNANIMIDAD

3.10. Bloque Rivadavia Primero- Juntos por el Cambio, Proyecto de Resolución: Solicitando al Gobernador de la Pcia. de Bs. As. libere los fondos del “Fondo de Infraestructura Municipal para llevar adelante las obras proyectadas en el Partido de Rivadavia. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.11. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Disponiendo para la implementación del Plan PRO.CRE.AR 2020 lotes de terrenos en el Partido de Rivadavia. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.12. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Autorizando al D.E. a proceder a la transferencia a título oneroso inmueble sito en la Localidad de G. Moreno. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.13. Departamento Ejecutivo: Elevando Decretos N° 735; N° 799/20 y N° 854/20 (Prorrogas aislamiento preventivo COVID 19), para su convalidación. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.14. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Aceptando donación de inmueble, de Particular, a favor del Municipio de Rivadavia. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.15. Departamento Ejecutivo: Proyecto de Ordenanza: Convalidando Contrato de Locación de Servicios Profesionales – Prof. Medico Cardiólogo Bilotta, Constante Víctor. APROBADO POR UNANIMIDAD

3.16 Departamento Ejecutivo: Listado de postulantes RIVADAVIA OPORTUNIDAD 2020. APROBADO POR UNANIMIDAD

4.- ASUNTOS VARIOS

ANEXO II

(Conforme art. 102º del Reglamento Interno H.C.D. de Rivadavia)

1.- Bloque Todos Somos Rivadavia, Solicitando al D.E. la culminación de la refacción del Taller Protegido «Rosa Mística» de la localidad de G. Moreno. DESAPROBADO – 4 votos positivos | 8 negativos