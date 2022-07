“EL DIRECTOR DEL HOSPITAL NOS TRATÓ MUY MAL, NOS OFRECIÓ PIÑAS”

Compartir esta Noticia

Claudio Del Riego habló en Punto y Aparte sobre la situación que vivió junto a su familia con el Director del Hospital de Rivadavia Dr. Martín Migorena mientras hacían todo lo posible para poder salvar la vida de su padre quien días después falleció.

Del Riego comenzó agradeciendo a quienes durante el difícil trance que vivieron con su padre Abel les tendieron una mano.

“Quiero agradecer a Horacio Benítez, más allá de un médico, es un amigo Él nos contactó con un médico de Trenque Lauquen donde desde el primer momento nos dieron todo. Del hospital, qué decir de las enfermeras, de Mario Coronel, cuando hicimos ese traslado a Buenos Aires que no tendría que haberse hecho, A Celeste Flores, a Juancito Litkowsky que atendió a mi viejo, toda gente que nos dio una mano. Juanci Martínez que se portó muy bien, Josefina Pérez también. A Marcelo López, seguridad del hospital que se portó muy bien” indicó Del Riego.

EL TRASLADO Y LOS PROBLEMAS CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL

“Nos derivan a Mariano Moreno, una clínica privada, que deja mucho que desear. Iban hacer unos estudios allá y no tenían ni el tomógrafo para hacer la tomografía. Teníamos una gran desesperación, tratar de salvar a nuestro viejo. Pero no era el lugar para mandarlo. Nos mandaron a una clínica deprimente” detalló y continúo diciendo “el Director del Hospital (de Rivadavia) nos trató muy mal, nos ofreció piñas, trató de cagón a mi hermano. Nos dijo que no atendía más a ningún Del Riego. Nosotros somos de América, hace 50 años que estamos acá, somos conocidos, una familia comerciante que colaboramos con el hospital. Hasta el intendente sabe estas cosas que nos pasaron, no sé cómo pueden tener una persona así que juega con el dolor de la gente, con la desesperación”.

