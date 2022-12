EL FARMACÉUTICO RIVADAVIENSE TOMÁS GÓMEZ, MEDALLA DE ORO Y DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA

Compartir esta Noticia

El farmacéutico rivadaviense Tomás Gómez, es oriundo de América, en el año 2021 se graduó en la Universidad Nacional de La Plata, recibiendo una medalla de oro por tener el mejor promedio durante toda la carrera entre los estudiantes que se graduaron durante ese año en la Universidad.

Sus primeros pasos profesionales los dio en la farmacia de sus padres y en el Hospital Municipal de América, realizando prácticas pre profesionales. Desde febrero de este año ejerce como Director Técnico del Laboratorio del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, brindando un servicio diario al farmacéutico.

EL TRABAJO DE GÓMEZ EN EL LABORATORIO DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA

“Una de las principales tareas del Laboratorio es llevar adelante el Programa de Buenas Prácticas de Preparaciones en Farmacia, a través del cual buscamos normalizar fórmulas magistrales que no estén normalizadas y que se puedan preparar cotidianamente en la farmacia. Desde aquí lo que hacemos es el ensayo de control de calidad que los farmacéuticos, como no tienen los equipos en sus farmacias oficinales, no lo pueden hacer. Luego realizamos la ficha de preparación, indicando la estabilidad y fechas de vencimiento de cada fórmula” destacó Gómez.

El laboratorio del Colegio es un centro de permanente consulta por parte de farmacéuticos de toda la Provincia “aquí se reciben muestras de medicamentos que por diversas cuestiones necesitan ser analizados, ha habido casos en los que los medicamentos no han estado en la dosis que dice el rótulo, y en dichos casos se trabaja junto con ANMAT” añadió el rivadaviense.