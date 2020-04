EL FRENTE DE TODOS DENUNCIA QUE EL CONSEJO ESCOLAR  COMPRÓ LECHE NO APTA PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Compartir esta Noticia







Ante la compra de leche que no puede ser destinada al consumo final y por no seguir las recomendaciones de manipulación de alimentos, el Frente de Todos solicita un pedido de informe para que se cumpla con las normas vigentes y la seguridad ante el contexto de pandemia mundial.

Al asumir las nuevas autoridades educativas se constató que los cuadernillos educativos enviados en el mes de marzo por el Ministerio de Educación de la Nación, no habían sido entregados a los niños y jóvenes de nuestras escuelas. Un gesto de claro desprecio por la educación pública y la continuidad pedagógica de la comunidad, violando el derecho y acceso a la educación.

A esto se suma que los consejeros escolares de Rivadavia compraron leche en polvo no apta para el consumo directo de los alumnos con fondos del Estado Provincial (SAE), por un monto mayor a $300.000.

El viernes pasado, el personal del Consejo Escolar en el marco del programa Servicio Alimentario Escolar (SAE) comenzó con el fraccionamiento de leche en polvo destinado a los bolsones de alimentos, incumplimiendo no sólo con las buenas prácticas de manipulación de alimentos sino también ignorando el contexto COVID-19 que exige la utilización de guantes y barbijos.

Según el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) está prohibido el fraccionamiento de productos alimenticios, es decir, el Consejo Escolar de Rivadavia estaba infringiendo las normativas de higiene y bromatológicas de manipulación de alimentos, generando productos alimenticios No Genuinos, no aptos para consumidores, según art. 6 inciso 4 de la Ley 18.284 en el Cap V.

La situación tiene otro agravante, porque la leche en polvo adquirida por el Consejo Escolar es LECHE DE USO INDUSTRIAL, y como se establece en el Art. 570 del CAA, Ley 18. 284, Cap. VIII: “Son aquellas Leches en Polvo para uso en la industria alimentaria y no podrán ser destinadas al consumo humano directo”. Por lo tanto, esta leche en polvo no se puede suministrar a los niños/as, adolescentes del programa SAE, así como a ningún consumidor final.

Al momento que la Coordinadora Regional del Servicio Alimentario Escolar, María Emilia de la Iglesia, advierte estas irregularidades exige detener el proceso. La Presidenta del Consejo Escolar, Inés Criado y la responsable del SAE, Silvina Melloni argumentan desconocer esas reglamentaciones y normativas.

Ante esta situación se presenta el Jefe de Bromatología Municipal y constata que el procedimiento de fraccionamiento no respetaba las buenas prácticas de bioseguridad e higiene y que esa leche en polvo no podía ser consumida directamente por los niños y adolescentes ya que no posee la pasteurización correspondiente.

La situación descripta implica un riesgo enorme al que se hubiese sometido toda la población escolar ya que el consumo directo de esa leche en esas condiciones puede derivar en diversas enfermedades para quienes hubieran consumido tal producto, de no haberse intervenido a tiempo. Es un hecho muy grave, ya que esta leche en polvo de uso industrial, según el Código Alimentario Argentino, no puede ser destinada al consumo directo sino a las elaboración de productos, que previo a su consumo, sean sometidos a procesos de cocción o pasteurización adecuados para asegurar la calidad microbiológica.

La funcionaria del Ministerio de Desarrollo a la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, María Emilia de la Iglesia, ordenó detener el procedimiento, apartar los productos no aptos para el consumo y que se realicen las acciones necesarias para que los alumnos reciban los alimentos en perfecto estado en sus hogares.

Finalmente, la funcionaria del gobierno provincial redactó un acta que seguirá el proceso legal ministerial y el Bloque de concejales del Frente de Todos, Somos Rivadavia, presentó un pedido de informe al Consejo Escolar por las compras realizadas y se solicitó al Municipio de Rivadavia que informe sobre el destino final que se le dará a la leche.

El Frente de Todos exige que se respeten los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud pública de la población a la cual van destinados los alimentos, de lo contrario, el dinero que se envía desde provincia es mal administrado, en una situación, donde los cuidados deben extremarse y velar para el acceso igualitario de todos a productos de calidad.

