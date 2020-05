EL FRENTE TODOS RIVADAVIA NO APROBÓ LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 POR «CLIENTELISMO ELECTORAL»

Compartir esta Noticia







Luego de la sesión realizada hoy en el Concejo Deliberante el bloque de concejales del Frente TODOS Somos Rivadavia realizó una publicación en redes sociales donde informó porqué no apoyó la rendición de cuentas del Ejercicio 2019.

Clientelismo electoral 2019, por Frente TODOS Somos Rivadavia

El Bloque de concejales del Frente de Todos Somos Rivadavia, no aprobamos la rendición de cuentas del ejercicio 2019 por considerar que se realizó un uso clientelar del dinero de los vecinos de Rivadavia.

En ese punto, hay números que no puede explicar el oficialismo ¿Cómo en el año 2018 hubo un saldo favorable, es decir, dinero a favor de los rivadavienses, de alrededor $ 44 millones y en 2019, cierra con un déficit, de más de 18 millones?. Qué pasó con el dinero de los vecinos del partido, que de tener 44 millones, hoy tenemos déficit por 18 millones. Pasó que entre los 44 millones a favor a los 18 millones de deficit, se realizaron las elecciones de 2019, y si se chequea los gastos del municipio, éstos subieron de manera exponencial en agosto y octubre del 2019.



Qué causalidad, mayor gasto en agosto y octubre que en otros meses. No es casualidad, es que en esos meses el municipio se dedicó a repartir su presupuesto para ganar las elecciones y no para gestionar de manera eficaz. Por eso el bloque Frente de Todos Somos Rivadavia votó en contra de la rendición de cuentas del 2019. Un ejemplo, para que no queden dudas que el Municipio de Reynoso se dedicó más a las elecciones que a gestionar el municipio, es que el presupuesto de emprendimientos productivos y locales fue de alrededor de 800 mil pesos y para publicidad, ese mismo año, destinó algo más de 2 millones. Dicen las Abuelas que para muestra basta un botón, pero seguiremos, porque hay más. En mayo del 2019 la ayuda social fue de unos 5 millones y en octubre se elevó a 10 millones, volviendo a diciembre a gastar 5 millones, a pesar de la inflación. No es casualidad, hubo elecciones. Seguiremos…