EL GOBIERNO DE KICILLOF ANUNCIÓ LA COMPRA DE 10 MILLONES DE DOSIS DE VACUNAS

Se trata de la Covaxin, de un laboratorio de la India. Es la primera provincia en hacerlo por fuera del Estado nacional.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció este viernes que firmó un acuerdo para comprar 10 millones de dosis de vacunas Covaxin de un laboratorio de la India, con la posibilidad de extenderlo a 5 millones más, con lo que se convierte en la primera provincia en hacerlo por fuera del Gobierno nacional.

“Hemos firmado un acuerdo para la obtención de vacunas para la Provincia con el laboratorio indio para la vacuna Covaxin por hasta 10 millones de dosis con la posibilidad de hacerlo extensivo a 5 millones más”, dijo Kicillof durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Asimismo, explicó que el acuerdo con el laboratorio indio Bharat Biotech “está condicionado a determinadas situaciones y es complementario al trabajo conjunto que llevamos adelante con el Gobierno Nacional”.

“En base a nuestras convicciones y valores, todas las vacunas que podamos conseguir serán puestas a disposición del Gobierno nacional para su distribución equitativa entre todas las provincias de la Argentina”, aclaró.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló que las cuatro condiciones a las que está sujeto el acuerdo son: la aprobación de la vacuna por parte de la Anmat que ya se encuentra en proceso de tramitación; que se levante la restricción a la exportación de vacunas que rige hoy en la República de la India y es posterior a las negociaciones; la disponibilidad de dosis por parte del laboratorio y, por último, las necesidades que tengan la Provincia y el Gobierno Nacional de acceder a dosis adicionales.

“Esta vacuna es candidata a aprobación de emergencia al Anmat. Una vacuna se aplica en el país y es certificada de calidad cuando la aprueba el Anmat. Está en curso y cuando esté completado se aprobará para su aplicación”, indicó el jefe de Gabinete.

“Para que llegue al suelo nacional depende que ver con políticas nacionales de permisos o no para exportación de vacunas. Pasó con todas. No sólo con una que no quiero mencionar”, dijo por su parte Kicillof.

“Que haya disponibilidad por parte del laboratorio Barat-Biotech, por eso es un acuerdo abierto y flexible, siempre y cuando haya disponibilidad de vacunas, el laboratorio las va poner a disposición de la PBA”, amplió.

“Si en ese momento tenemos una necesidad concreta, vamos a emitir la orden de compra”, dijo el mandatario, al tiempo que pidió no especular fechas. “No solemos anunciar antes cuando hay tanta incertidumbre. Si pongo una fecha es provisoria” dijo. “El día que esté la disponibilidad lo anunciaremos”.

Las características de la vacuna

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Gollan explicó que “se trata de una vacuna virus atenuado, con una plataforma sumamente segura” y “que ya tiene su fases 1, 2 y 3 desarrolladas, con más de 28 mil personas en los ensayos clínicos, que está dando muy buenos resultados”.

“Ha arrojado una eficacia del 82% y, además, resulta ser muy estable a altas temperaturas durante muchos días, por lo cual nos permitiría vacunar de ser necesario, casa por casa”, señaló el ministro.

“Es una vacuna que tiene la particular de soportar temperaturas ambiente varios días, hasta 25 grados”, finalizó Gollan. (DIB) MCH