“EL GOBIERNO DE REYNOSO NO ESTÁ FUNCIONANDO, LOS FUNCIONARIOS TIENEN UN DESCONOCIMIENTO TOTAL”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia Mariana Vélez se refirió al pedido que hace meses le hace al intendente Reynoso para que reabra la discusión de política salarial ya que la mayoría de los sueldos de los municipales está por debajo de la línea de pobreza.

“Siempre estamos preocupados por los trabajadores. Los sueldos han quedado deteriorados por la inflación, pedimos por la reapertura de la Tripartita para readecuarlos a la realidad que estamos viviendo. En enero cobramos un 20% pero ya venimos mal, el intendente nos viene debiendo desde cuando terminó el mandato de Macri, la inflación fue más del 50% y no pagaron el cuarenta y pico. Hay un desfasaje año a año. Desde marzo que mando notas al intendente, pero no he tenido respuesta” comenzó diciendo.

Vélez remarcó que muchos de los municipales tienen sueldos por debajo de la línea de indigencia.

“Si convocamos al empleado para manifestarse no viene porque tiene miedo, está como anestesiado. Este gobierno va a terminar sus 24 años con la mayoría del personal que ingresó durante su gestión, entonces el personal se siente con una obligación y no defiende sus derechos, siente que sólo el sindicato lo puede hacer” agregó.

La dirigente manifestó que “le hemos dicho al intendente que en un corte de cintas del Jardín Maternal o merendero, ponen personal de plan, o monotributistas, lo hacen para evadir lo que es obra social, evadir IPS. Hay un lavado de cerebro con los trabajadores por plan, le dicen que les conviene cobrar el plan y que si los ponen en blanco van a tener descuentos. Muchas personas rechazaron los pocos años de aportes municipales y se jubilaron por Anses, por la ley que tenemos gracias a Cristina Kirchner. De esta forma cobran los bonos. No sé qué va a pasar cuando termine esta moratoria”.

En otro trayecto de la nota Vélez declaró “no tenemos contacto con el Secretario de Gobierno, desde que se fue Mauro Mercado no tenemos contacto. Hay muchos funcionarios que dejan mucho que desear, es lamentable el desconocimiento”.

Vélez también subrayó que los sueldos del intendente y funcionarios no pueden estar acoplados a los de los trabajadores.

“El intendente cobra $430.000, con el 10% de aumento próximo va a tener un aumento de $43.000, más que un sueldo completo de un empleado municipal. El gobierno de Reynoso no está funcionando, los funcionarios tienen un desconocimiento total. El pueblo eligió a Reynoso para que dirija los destinos pero dejan mucho que desea, tienen un gran desconocimiento de lo que es el Estado, no es una actividad privada. Está anestesiado no sólo el personal municipal sino también la comunidad en general. Desde el sindicato vamos a defender, no lo vamos a entregar, ellos no te reciben, no te atienden. Pero tenemos los ministerios donde podemos denunciar que no cumplen con las normas” añadió.

Sobre el final Vélez pidió que se adelante el aumento pautado para julio y que no lo cobren el intendente y los funcionarios.