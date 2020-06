EL HOCKEY VUELVE A LOS ENTRENAMIENTOS

Compartir esta Noticia







En una entrevista radial con el programa radial Punto y Aparte la entrenadora de hockey del Club Barrio Norte Clarisa Paterlini habló sobre la vuelta de los entrenamientos. Además Abraham Ledesma anunció la vuelta del boxeo.

«Arranca el hockey, es algo importante no sólo por lo deportivo sino por la salud de cada una de nuestras jugadoras ya sea en menores como en mayores. Habíamos mandado un protocolo para cuanto se pudiese implementar, estábamos esperando para ver cuándo podíamos retomar de alguna manera. Nuestra asociación también hizo un protocolo, se le dio forma para dar comienzo» contó.

«La semana que viene daremos comienzo con las actividades. Tanto nosotros como Atlético vamos a tener que atenernos al protocolo porque si nos salimos todo se suspende. Cada jugadora deberá tener su tapabocas, alcohol en gel, su botellita de agua y su toalla. En el club vamos a tener alcohol para desinfectar y algunos sectores no se podrán usar. El traslado de las jugadoras no debe ser masivo, que los padres no se queden charlando. Se lo informaremos a cada jugadora por escrito. Cada turno tendrá 9 jugadoras con un tiempo de 40/45 minutos. Entre turno y turno tenemos 20 minutos para desinfectar elementos» detalló Paterlini.

«Les pedimos los horarios disponibles a las jugadoras para armar los grupos de trabajo. Arrancamos el martes 11:30 horas de la mañana. Hasta las 17:10 vamos a dar clases» agregó.

EL DATO: «Se reactivó el boxeo con un protocolo y con grupos muy pequeños de chicos. Trabajamos sólo físico sin contacto y con todos los cuidados. Estamos contentos por haber reactivado el boxeo» manifestó Abraham Ledesma.

