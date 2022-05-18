“EL LEGADO” PARTICIPO EN UNA NUEVA FECHA DEL CLASIFICATORIO AL FEDERAL DISPUTADA EN BARRIO NORTE

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“EL LEGADO” PARTICIPO EN UNA NUEVA FECHA DEL CLASIFICATORIO AL FEDERAL DISPUTADA EN BARRIO NORTE

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Fue durante el pasado fin de semana que el Club de Equitación El Legado participó de la 5ta. y 6ta. fecha clasificatoria para el Torneo Federal organizada por el Club Barrio Norte.

LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA EL LEGADO QUE PARTICIPARON FUERON:

0.30
-VALENTINA MONTERO CON UVITA
– BENICIO RUSCITTI CON CLARITA
– EMMA ARANCIBIA CON UVITA

0.50
-BLANCA LOPEZ ROSASCHI CON NEGRITA
– BENICIO RUSCITTI CON CLARITA
– VALENTINA MONTERO CON UVITA

0.60
– BLANCA LOPEZ ROSASCHI CON NEGRITA
– VALENTINA BARRENECHE CON NEGRITA

0.70
-CLEMENTE CERVERA CON HANSEL; DESAFIO Y CEFERINO RO

0.80
-CLEMENTE CERVERA CON DESAFIO

1 MTS.

-CLEMENTE CERVERA CON FONTANA

1.10 MTS.

-CLEMENTE CERVERA CON ULTRANZA

FELICITAMOS A NUESTROS BINOMIOS TANTO DE AMERICA COMO DE FORTIN OLAVARRIA.

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