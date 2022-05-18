“EL LEGADO” PARTICIPO EN UNA NUEVA FECHA DEL CLASIFICATORIO AL FEDERAL DISPUTADA EN BARRIO NORTE

Fue durante el pasado fin de semana que el Club de Equitación El Legado participó de la 5ta. y 6ta. fecha clasificatoria para el Torneo Federal organizada por el Club Barrio Norte.
LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA EL LEGADO QUE PARTICIPARON FUERON:
0.30
-VALENTINA MONTERO CON UVITA
– BENICIO RUSCITTI CON CLARITA
– EMMA ARANCIBIA CON UVITA
0.50
-BLANCA LOPEZ ROSASCHI CON NEGRITA
– BENICIO RUSCITTI CON CLARITA
– VALENTINA MONTERO CON UVITA
0.60
– BLANCA LOPEZ ROSASCHI CON NEGRITA
– VALENTINA BARRENECHE CON NEGRITA
0.70
-CLEMENTE CERVERA CON HANSEL; DESAFIO Y CEFERINO RO
0.80
-CLEMENTE CERVERA CON DESAFIO
1 MTS.
-CLEMENTE CERVERA CON FONTANA
1.10 MTS.
-CLEMENTE CERVERA CON ULTRANZA
FELICITAMOS A NUESTROS BINOMIOS TANTO DE AMERICA COMO DE FORTIN OLAVARRIA.
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