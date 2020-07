EL MATRIMONIO IGUALITARIO «BAJO» LA LUPA DE «ROBERT»

Compartir esta Noticia







Este 15 de julio se cumplen en Argentina 10 años desde la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la cual otorgó a parejas del mismo sexo el derecho a la unión civil. Al respecto se refirió Roberto Bajo, un vecino de Beruti, que en 2016 se casó con Marcelo y fueron de los primeros de ejercer este derecho en la zona.

Durante la charla «Robert», como lo conocen muchos rivadavienses por su trabajo como coordinador en la empresa de viajes Travel Fresh, habló sobre discriminación y de la importancia de vivir la vida sin mirar que piensan los demás.

Fue el 11 de noviembre de 2016 cuando junto a Marcelo se casaron en Trenque Lauquen. 6 años antes habían realizado una fiesta de casamiento sin papeles, tal como él la definió.

«Nosotros nos casamos en 2011, hicimos una fiesta, no nos interesó casarnos, para mí es un papel, no cambia nada. En 2016 Marcelo quiso y lo hicimos» detalló.

«A mi nunca me importó lo que la gente diga y piensa, por eso no me cambió nada. Todavía hay discriminación en el país. Se discrimina a los gordos, a los gays, para todos hay discriminación. Esperemos que alguna vez cambie» dice quien hace 21 años se fue a vivir desde Trenque Lauquen a Beruti junto a su pareja

«Vinimos con mi pareja, yo a trabajar de remisero, jamás me discriminaron. A la gente le afecta el que quiere mostrar lo que no es. Siempre hay algún desubicado, pero el resto lo acepta. Hay muchísima gente que no vive su vida por el qué dirán. Yo no me siento discriminado, la gente discrimina, es triste para ellos que no abren la cabeza» comentó.

«Robert» manifestó que hace 26 años que está en pareja con Marcelo, «hace 26 años eras el bicho raro, ahora lo seguís siendo pero en esa época era un enfermedad contagiosa. Puto se nace, no se hace. Uno es como es, como nace. El modo de pasarla bien es hacer lo que sentís y que todo te chupe un huevo»

