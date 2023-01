Compartir esta Noticia

La concejal del Frente de TODOS Maia Medici dialogó en el programa radial Punto y Aparte y dejó fuertes conceptos contra la gestión municipal que encabeza el intendente Javier Reynoso.

El primer tema que abordó la edil fue el referido a la entrega de lotes, en el Procrear Norte, sin el servicio de alumbrado eléctrico.

“Hablaron de un plan de viviendas histórico y entregan lotes en condiciones paupérrimas, que no tienen servicios, no tienen alumbrado público. Exigimos respuestas ante esto, no hay que jugar con la necesidad de la gente, hay que entregar los barrios como corresponde. La gente necesita terminar sus viviendas y no ser víctima de inseguridad” enfatizó.

Medici también criticó la demora en la entrega de las 20 viviendas prefabricada del Plan HOGAR.

“Hace casi dos años que prometió finalizar una obra de 20 casas y no la terminaron, en febrero próximo harán el revestimiento, se ve claramente la ineficiencia. El municipio no puede terminar 20 casas, ¿dónde está la gestión?” criticó duramente la concejal.

En otro trayecto de la entrevista Medici se refirió al proyecto que presentaron en el Concejo Deliberante para conocer el estado del parque automotor del municipio, “en 24 años no se pueden mejorar los vehículos, lograr una mejoría. Siempre se habla de superávit, usémoslo en cuestiones locales no nos guardemos la platita para años electorales, como seguramente va a suceder”.

Sobre el final Medici dijo que desde el oficialismo se critica lo nacional y provincial y “acá son un desastre”.

