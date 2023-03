“EL PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPAL SE CAE A PEDAZOS, TENEMOS CAMIONES 1112”

Compartir esta Noticia

En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte los concejales del Frente de TODOS Maia Medici y Leandro Toribio hablaron sobre diversos temas de la agenda política local. Criticaron al Ejecutivo local por no destinar más fondos a obra pública y por el mal estado de los caminos rurales.

POLO UNIVERSITARIO Y OBRA PÚBLICA

“En 2019 propusimos que se hable de obra pública, después de 3 años y medio la gente habla de obra pública, que el municipio convierta la asistencia social en obra pública” comenzó diciendo Toribio.

Durante la charla el edil fue consultado sobre el Polo Universitario que anunció en 2019 la gestión municipal actual, “siempre supimos que el Polo Universitario era una mentira, ahora le piden el dinero a Provincia, ya no es un proyecto municipal, es un proyecto provincial. Esa fue la única bandera de campaña de 2019, pero ahora quieren que lo haga Provincia. Estuvimos 4 años discutiendo la nada misma, jugaron con la sociedad que quiere formarse, jugaron con la mentira”.

SEGMENTACIÓN DE TARIFAS

Por su parte Medici brindó información sobre la inscripción al registro de acceso a los subsidios de energía.

“La segmentación energética es una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar, que se implementa a través de un registro para identificar los hogares que necesiten el subsidio. La misma está destinada a todos los argentinos que quieran mantener los subsidios a la energía que hoy reciben en sus hogares” comentó la edil.

Medici dijo que hay tiempo hasta el 31 de mayo para inscribirse en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios o quienes deseen más información o realizar consultas podrán acercarse al local del Frente de Todos ubicado en Italia y Mitre de la ciudad de América, o comunicarse al teléfono 2932 62911.

CAMINOS RURALES Y PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPA OBSOLETO

“No veíamos las máquinas trabajando y con la concejal Medici fuimos al corralón y vimos que las máquinas estaban ahí, entendimos por qué no se arreglan los caminos. A los dos días mágicamente aparecieron algunas máquinas en caminos troncales, que en realidad se mantienen con plata que aporta Provincia. Los caminos rurales se podrían haber arreglado en enero que llovieron 100mm, pero no hay decisión política y claramente el parque automotor es muy viejo, hay máquinas de 1998. El presupuesto de esta año incluye $7 millones para maquinaria, una máquina vial cuesta $60 millones. Los productores aportan $1000 millones. Hace 24 años que gobiernan y no han hecho nada por los caminos, salvo cuando hay elecciones, cabalgata o corso en los pueblos. La gente que maneja las máquinas sabe, pero no se gasta en caminos, esa plata termina en la campaña de este año. Con trabajo los caminos pueden reconstruirse, es una decisión no arreglarlos” dijo Toribio.

“Los chicos de los talleres dicen que las máquinas son muy viejas, siempre se están arreglando. El parque automotor se cae a pedazos, tenemos camiones 1114, que se ven sólo en Rivadavia” agregó.

El concejal se mostró molesto porque el municipio sumó un nuevo funcionario para tratar la temática de caminos.

Por otro lado destacó “la Provincia ha tomado cartas en el asunto y ya salió la licitación para el ripeado entre Fortín y Badano.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS

“El municipio presupuestó $19 millones, no alcanza ni para poner el primer caño. Necesitamos presupuesto destinado a obra pública, este año no les van a hacer el gas. No habrá gas en Fortín porque no hubo voluntad política de la Municipalidad. La plata va para desarrollo social no va para la obra pública, Rivadavia no crece desde la obra pública, hay un atraso terrible” dijo Toribio.

