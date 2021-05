“EL PLAN HOGAR ES UN PROGRAMA INNOVADOR EN LA PROVINCIA, ATACA CON UNA ESTRATEGIA DISTINTA UNA PROBLEMÁTICA QUE NO ENCUENTRA SOLUCIÓN”

Compartir esta Noticia







En una entrevista en el programa radial Punto y Aparte el intendente Javier Reynoso brindó detalles sobre el programa de viviendas “Hogar” con el cual el pasado sábado se entregaron 47 terrenos para la construcción de viviendas.

Reynoso destacó que a pesar de la complejidad del trabajo que implica combatir la pandemia la gestión sigue trabajando en proyectos y obras, y que el plan de viviendas era un proceso que estaba en sus inicios.

ENTREGA DE 47 TERRENOS…

“Se largó la línea 2, pero se trabaja en otras, está próximo a licitarse el primer módulo de 20 viviendas de la modalidad 1 y se trabaja en lotes en todo el Distrito para poner a disposición las distintas líneas del programa. Hay que seguir potenciando la posibilidad de viviendas, seguir trabajando con los procesos educativos superiores y apostar al desarrollo del parque industrial para la creación de empleos” comenzó diciendo.

“No hay soluciones mágicas con una problemática tan general como el acceso a la vivienda, por eso hicimos una estrategia. La línea 2 es para quienes tienen algún recurso, son 47 familias que empiezan a hacer realidad el sueño de su casa propia. Cuando se culmine el módulo de 20 viviendas, estas 47 familias ya no estarán en este segmento. Trabajamos en la segmentación, para que cada uno vea su posibilidad de vivienda” agregó.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA Y BARRIO AMIGABLE…

“Fuimos aprendiendo para hacer más efectivo el programa. Diseñamos un barrio para que en pocos meses se hagan casas que sean habitables. Trabajamos en un esquema de construcción industrializada, garantizando el cumplimiento de las empresas que hacen las casas para que rápidamente esos lotes tengas casas construidas. Nos encargamos de invertir en la conformación de un barrio amigable, tomamos como principal inversión las medianeras para la contención social, para que puedan acopiar materiales” expresó.

En otro trayecto de la entrevista remarcó “queremos que el barrio crezca organizado, las personas que accedieron a los terrenos están siendo asesorados para que vean cómo ubicar sus viviendas” dijo y añadió “el barrio es la familia grande, los chicos van a tener vivencias en común, valores en común, son cuestiones que hay que garantizar, ahí se genera la comunidad” mencionó.

PLAN HOGAR, 3 LINEAS DE SEGMENTACIÓN…

Reynoso indicó que el programa planifica una segmentación en 3 líneas para que no haya competencias superpuestas y que cada vecino acceda a la más conveniente.

“Cada línea apunta a la segmentación para que las personas que puedan hacer el esfuerzo para una vivienda llave en mano no compitan con las personas que no tienen la posibilidad” detalló Reynoso.

El Jefe Comunal hizo hincapié que entre los requisitos que deben aportar los solicitantes, la garantía es muy importante. “La garantía es el primer esfuerzo que alguien tiene que hacer para demostrar al municipio que está dispuestos a hacer un gran esfuerzo”.

GENERACIÓN DE EMPLEO…

Respecto al movimiento que genera la construcción de viviendas expresó “actualmente las empresas constructoras llegan desde Córdoba y Santa Fe, pero apostamos a la creación de empresas locales para bajar costos y tener una mejor coordinación. Además de la generación de empleo, que este plan sea una punta de lanza para el desarrollo”.

POR QUÉ AHORA Y NO ANTES…

Al ser consultado sobre la elección del momento para desarrollar de manera más integral un plan de vivienda en el Distrito, Reynoso explicó “lo habíamos hecho antes. Este programa está siendo observado, es un programa innovador en la provincia, ataca con una estrategia distinta a una problemática que no encuentra solución. En la gestión anterior se hicieron 42 casas con este programa. Segmentar con requisitos nos da la posibilidad de atacar estratégicamente a una problemática que no abarca solamente vivienda social, sino a un espectro más grande, como asalariados con sueldos medios que no pueden acceder a la vivienda. Lo hicimos antes con casas llave en mano, proyecto cáscara. Viendo cómo abaratar costos para los recursos del municipio, fuimos probando, el programa se fortaleció con 3 líneas, sino todos estarían compitiendo en un mismo lugar por una casa llave en mano”

INSCRIPCIONES: “Siempre está abierta la inscripción para pedir turno y analizar cuál línea es la más conveniente para cada persona” comentó. Por turnos 02392.494919.