Leandro Toribio, concejal del Frente de Todos, habló en el programa radial Punto y Aparte sobre la rendición de cuentas del año 2022 que días atrás se aprobó en el Concejo Deliberante con la mayoría de Rivadavia Primero.

Toribio fue sumamente crítico de la gestión Reynoso y fundamentó la postura del bloque de concejales que integra.

“Es la rendición de la impunidad, de la desidia de Rivadavia Primero, de este intendente. La del 2020 fue la del despilfarro, esta es la de la desidia. La rendición de 2022 sólo apuntó a la permanencia eterna en el poder, es un presupuesto donde no se hizo nada” empezó diciendo el edil.

Luego Toribio mencionó un posteó en redes del Intendente Javier Reynoso que se titulaba “Es la economía, estúpido”, al respecto dijo “este Intendente nos trató de narcos, que nos diga estúpidos es lo de menos. Habla de inflación, se esconde tras la inflación para no hacer nada, nos toma el pelo, nos trata de estúpidos, Reynoso piensa que los rivadavienses somos estúpidos, todos los familiares de los funcionarios públicos se acomodaron”.

El concejal agregó, “esta semana la Cooperativa Eléctrica compró un terreno. La Municipalidad no puede comprar ni uno. El año pasado el presupuesto fue para que los familiares directos de los funcionarios, no hacen obras. Es cobarde decir que la culpa es de la inflación, hace 8 años que está. Los terrenos que llegan al municipio son donados por familias, comprados con presupuesto municipal no hay. Para Reynoso somos estúpidos. El año pasado la cooperativa del hospital invirtió $6 millones en salud y el municipio $4 millones. Hablan de la obra de gas en Fortín, otra mentira más de Reynoso, si no hay partidas”.

“No se gestiona parado en una plaza sacándose fotos, se gestiona tocando puertas en Buenos Aires y en La Plata, por suerte tenemos un senador que lo hace y gestiona obras para Rivadavia. El presupuesto de Rivadavia lo usan para ensuciar gente y acomodar a familiares de Rivadavia Primero, obra pública no se hizo nada, perdimos 4 años. Entre 2019 y 2023 es la nada misma” agregó el concejal.

Toribio remarcó la impronta que le dieron al espacio que integra generando propuestas para cambiar la manera de gobernar, remarcando la propuesta de hacer casas y obra pública para generar desarrollo, “decían que si el municipio hacía obra pública tenían que cerrar el hospital. Ahora esperan agosto para entregar 20 casas, de las que los vecinos de alrededor ya viven hace dos años y ya se inundaron 4 veces”.

El dirigente de TODOS también dio a conocer una información que no había trascendido, “la Secretaría de Obras Públicas se declara incompetente en algunas cosas, por ejemplo en nivelación de calles, cordón cuneta. Ahí está la respuesta de porqué se inundan los barrios, hay un decreto de la Municipalidad de Rivadavia. No saben hacer cordón cuneta y niveles de calle, tuvieron que recontratar a un ex funcionario”.

Sobre el final de la nota Toribio enumeró las obras prometidas por Reynoso que no se cumplieron, “no hizo el Jardín 908, la bicisenda, la revitalización del Barrio Hipotecario, un nuevo centro de salud, el traslado del corralón, galpones productivos y la frutilla del postre es el polo universitario. El año pasado compraron 3 camiones modelos entre 1970 y 1978. Ni siquiera salieron beneficiados los trabajadores municipales que siempre perdieron con la inflación, no hubo ni obras ni aumentos que le ganen a la inflación para los municipales, lo único que se solucionó es la vida de los familiares de Rivadavia Primero”.