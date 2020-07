Compartir esta Noticia







Este jueves por la mañana habló en Punto y Aparte el Director Provincial de Redes y Regiones Sanitarias Dr. Adrián Gayoso. Durante la entrevista se refirió a diversos aspectos de salud pública y de cómo se trabaja ante la pandemia por COVID-19 en territorio bonaerense.

Gayoso es médico clínico, epidemiólogo. Desarrolló sus trabajos en los municipios de Moreno, La Matanza e Ituzaingó. Es hermano del psicólogo Jorge Gayoso, que vive junto a su familia en América.

Actualmente desarrolla una importante función a nivel provincial recorriendo las zonas donde el Coronavirus ha golpeado de fuerte manera.

Desde su rol de epidemiólogo Gayoso comentó que su especialización estudia a la población donde se evalúan todas las características, “la salud es un tema social, cultural, de educación, hábitat, sentimientos, es una construcción muy compleja”.

En esa línea el profesional destacó que “el primer lugar de atención y cuidado es la familia”.

El encargado de las 12 regiones sanitarias que se erigen en la Provincia se metió de lleno en la situación que produce el COVID-19 y cómo esto cambio el rumbo de trabajo que se empezaba a desarrollar desde el Ministerio de Salud que dirige Daniel Gollan.

“No lo esperábamos, nos cambió el eje. Llegamos y trabajamos en un armado político sanitario. La situación económica del ministerio era grave al llegar, empezamos a pensar líneas políticas a mediano y largo plazo. Estábamos haciendo pie en la gestión, pero esto nos movió toda la estantería. Nos hizo repensar la salud pública, la epidemia nos llevó a trabajar en resolver lo inmediato” explicó.

Gayoso remarcó el trabajo en conjunto que vienen realizando más allá de los colores políticos de cada Distrito y destacó como ejemplo la implementación del plan Detectar que baja desde Nación.

EL DATO: Gayoso contó que hoy en día la Provincia tiene una ocupación de camas críticas del 55% (hay disponibles 3996, de las cuales hay ocupadas 2200 de las cuales 900 están relacionadas a COVID-19 con 600 positivos y 300 sospechosos). Si dicha estadística separa al AMBA y al interior, el primero tiene 60% de ocupación y el segundo el 36%.

“Cuidarse, aislarse, encontrar esta nueva normalidad, no compartir mate, no tener reuniones sociales. La única vacuna que tenemos es la distancia social, el no amontonarnos, el uso de tapabocas, principal vía de transmisión es el persona a persona. Es un virus que nos sorprende” dijo el profesional sobre los cuidados necesarios en esta etapa de la pandemia.