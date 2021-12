“EL RECUERDO MÁS HERMOSO DE MI VIDA ES EL FUERTE ABRAZO QUE ME DIO LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VI EN EL DÍA DEL PADRE”

Compartir esta Noticia

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre en la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, habló en el programa radial Punto y Aparte y brindó detalles sobre la relación que tenía con su nieto.

Ramón Dupuy expuso “dos asesinas mataron a mi nieto. Mi nieto no está más. Jamás nos imaginamos que podían hacer lo que hicieron con la criatura. Se hicieron muchos reclamos, se pidió la tenencia. Mi hijo tuvo la tenencia durante casi dos años, pero como la madre es la madre y no está mejor que con la madre, está a la vista que con la madre no estuvo mejor”.

Dupuy contó que “el Día del Padre fue el regalo más lindo de mi vida, fue la última vez que lo vi a Lucio, lo trajo mi hijo medio a escondidas y es el recuerdo más hermoso de mi vida que me va a quedar el fuerte abrazo que él siempre me daba”.

“Tengo 8 nietos, 7 princesas y 1 rey que era Lucio, me quitaron a mi rey, se llevaron al “Rey Lucito”. Mi hijo está destrozado. Lucio era un ángel, divertido, era amo, te compraba con su sonrisa, era un fenómeno” culminó.

EL DATO: EL VIERNES A LAS 21 HORAS HABRÁ UNA MARCHA NACIONAL CON SUELTA DE GLOBOS Y VELAS ENCENDIDAS PARA PEDIR JUSTICIA POR LUCIO.