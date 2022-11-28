EL VIVERO FUE EL ESCENARIO DE LOS 5 Y 10 K ENMARCADOS EN LOS 74 AÑOS DEL “TRULA”

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EL VIVERO FUE EL ESCENARIO DE LOS 5 Y 10 K ENMARCADOS EN LOS 74 AÑOS DEL “TRULA”

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Más de 100 atletas corrieron este domingo en una actividad enmarcada en nuevo aniversario de Barrio Norte.

TABLA GENERAL EN LOS 5 K LOS 10 PRIMEROS FUERON:

1 VILLALBA, Walter 5K MASC M18-24 TELEN 00:16:52.023
2 ORONA, Gonzalo 5K MASC M35-39 GONZALEZ MORENO 00:17:36.803
3 BAILO, Cristian 5K MASC M40-44 SANTA ROSA 00:18:03.307
4 SOSA, Ramon 5K MASC M50-54 SALAZAR 00:18:26.087
5 MOSSETTO, Diego Hernan 5K MASC #N/A TRENQUE LAUQUEN 00:18:41.137
6 PALAVECINO, Luis 5K MASC M40-44 TRENQUE LAUQUEN 00:19:21.890
7 RUIZ, Diego 5K MASC M45-49 GONZALEZ MORENO 00:19:41.883
8 RAMIREZ, pablo 5K MASC M18-24 SANTA ROSA 00:20:06.883
9 ALARCON, Leonardo Andres 5K MASC M35-39 SANTA ROSA 00:20:52.720
10 BAEZ, Rodrigo 5K MASC M18-24 AMERICA 00:21:34.767

5 K FEMENINO

1 MANDRINI, Ornella 5K FEM F30-34 TRENQUE LAUQUEN 00:23:02.743
2 RIVERA, Maria Alejandra 5K FEM F30-34 TRENQUE LAUQUEN 00:24:42.770
3 QUISPE, Yasmin 5K FEM #N/A 30 DE AGOSTO 00:25:09.643
4 RIEZ, Norma Mariana Romina 5K FEM F40-44 00:25:10.093
5 ORONA, Nicole 5K FEM #N/A GONZALEZ MORENO 00:25:25.363
6 PIROG, Ivana 5K FEM F40-44 GENERAL VILLEGAS 00:25:41.077
7 CEBALLOS, Magali 5K FEM F30-34 AMERICA 00:25:48.240
8 GANGOITE, Estela 5K FEM F30-34 30 DE AGOSTO 00:26:02.320
9 OROSCO, Debora 5K FEM F30-34 TRENQUE LAUQUEN 00:26:42.437
10 MASSAUX, Maria Cecilia 5K FEM F35-39 AMERICA 00:26:52.840

TABLA GENERAL EN LOS 10 K LOS 10 PRIMEROS FUERON:

1 SUAREZ, Diego 10K MASC M40-44 SANTA ROSA 00:36:26.163
2 GARRAZA, Marcos 10K MASC M30-34 00:36:48.547
3 LASCA, Diego 10K MASC M40-44 TRENQUE LAUQUEN 00:37:16.247
4 CHANGAZZO, Agustin 10K MASC M30-34 30 DE AGOSTO 00:37:44.900
5 FLEITAS, Victor Ezequiel 10K MASC M25-29 SARAH 00:38:56.503
6 GILARDI, Pedro 10K MASC M35-39 TRENQUE LAUQUEN 00:39:27.400
7 GRIFFA, Paola 10K FEM F35-39 TRENQUE LAUQUEN 00:39:29.900
8 REYES, Angelina 10K FEM F30-34 TRENQUE LAUQUEN 00:39:39.800
9 MARTINO, Agustin 10K MASC M50-54 TRENQUE LAUQUEN 00:40:19.997
10 PACHECO, Lautaro 10K MASC M18-24 AMERICA 00:40:20.760

10 K FEMENINO

1 GRIFFA, Paola 10K FEM F35-39 TRENQUE LAUQUEN 00:39:29.900
2 REYES, Angelina 10K FEM F30-34 TRENQUE LAUQUEN 00:39:39.800
3 CHANGAZZO, Elisabet 10K FEM F35-39 30 DE AGOSTO 00:49:46.510
4 BERNAL, Mirta 10K FEM F40-44 TRENQUE LAUQUEN 00:50:32.230
5 BURCAIZEA, Maria Laura 10K FEM F50-54 FORTIN OLAVARRIA 00:53:02.850
6 GALLO, Lorena 10K FEM F40-44 AMERICA 00:53:29.533
7 ESQUIVEL, Maria Laura 10K FEM F50-54 GENERAL VILLEGAS 00:54:00.103
8 BADETO, Maria Laura 10K FEM F40-44 AMERICA 00:54:38.747
9 ARGUELLO, Gisela 10K FEM F30-34 30 DE AGOSTO 00:56:10.707
10 GALEANO, Sonia 10K FEM F45-49 30 DE AGOSTO 00:58:16.650

 

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