“ELLAS NO ESTABAN PINTADAS”…NOSOTRAS TAMPOCO

Compartir esta Noticia







POR MIRIAM MAIDANA | FOTO ADRIANA BEIERSDORF

Mi nombre es Miriam Maidana pero todos me conocen como Mechy, soy profesora en Lengua y Literatura, militante del SUTEBA, Unidad Ciudadana y miembro del espacio de mujeres Red Sorora. Es quien soy y será por ello que he aprendido con el tiempo a pensar qué decir y cuándo decirlo, pero sobre todo he aprendido que no se puede, NO PUEDO quedarme callada cuando se falta a la verdad, cuando se hieren a personas, cuando se agravia sin medidas.

El día lunes 10 a las 15 hs., en se realizó un encuentro en la Secundaria N°5 (de la cual soy docente), para proponer a diferentes mujeres que pudieran ser representadas en el Primer Mural en el marco “Escuelas a la Obra” que impulsa la Provincia de Buenos Aires. Ese día se propusieron y defendieron muy dulcemente a diez mujeres de nuestro Partido.

Todas ellas fueron aplaudidas por todos los que allí estábamos presentes, varios hicieron aportes con anécdotas o felicitaciones por las propuestas realizadas.

Indudablemente por cuestiones de espacio, tiempo y dinero se llegó al CONSENSO DEMOCRÁTICO de que las tres mujeres que se reflejarían en el mural sería NELLY FERNÁNDEZ TISCORNIA, MUNGUI CARO Y KAREN VALDEZ.

Entendiendo la importancia que para nuestra comunidad han tenido el resto de las mujeres mencionadas, se propuso continuar en diferentes etapas, con el apoyo particular de la comunidad de Rivadavia, con otros murales que continúen el primero, para garantizar que todas aquellas que fueron presentadas y aquellas que seguramente saldrán con el tiempo, tenga el lugar que merecen en nuestra ciudad.

Entre los presentes la señora Magalí Pérez, Secretaria de Gobierno, propuso a la señora Petete Milani, por su vasta trayectoria política, por su compromiso social con diferentes instituciones locales y por sus vínculos desinteresados.

Luego de haberse elegido a las tres mujeres, surgió el interrogante de si la señora Petete Milani había sido funcionaria del “periodo más oscuro de nuestra historia” (y sí así se le dice porque así o fue), y no juego con la gramática, no necesito decir el nombre de la persona y los medios de comunicación no necesitan jugar a las adivinanzas, si hubieran estado presente (ninguno estuvo), ya que fueron invitados, seguramente hubieran podido saber la respuesta de primera mano y habrían garantizado que la verdad no se tergirverse.

Ante esta pregunta, parte de las presentes dijeron que no había que mezclar la política, a lo que YO dije que no era mezclar que el proyecto forma parte de una política de estado y que la duda propuesta tenía que ver con si era acorde o permitido dentro de las políticas de los murales.

Desde las encargadas de la propuesta informaron que las personas son elegidas por el pueblo, bajo sus consensos por lo que ellas no intervenían en la elección de las mismas.

Por otra parte, la señora Mariana Vélez aclaró que ella al conocerla, haber trabajo con ella, consideraba necesario aclarar que la respuesta era afirmativa y que todo lo expuesto por la señora Pérez también.

Cómo desde los representantes del oficialismo se notaba un malestar, PERO JAMÁS DIJERON NADA PARA DEFENDER EN ESE MOMENTO A LA SEÑORA PETETE, y digo defender porque en estos días dijeron que fue atacada y denigrada (insisto que una pregunta no denigra, una realidad no desmerece otra) y cómo se había creado un momento de tensión (como cada vez que se habla o se toca el tema de la DICTADURA MILITAR, llamemos las cosas por su nombre), es que la señora Mercedes García Duperou dijo que no nos podíamos enojar por la pregunta, que en el espacio de diálogo y consenso todas tenían derecho a preguntar, o acotar lo que quisieran, que el hecho de que la señora Petete Milani fuera Secretaria de Gobierno durante la Dictadura Militar en nuestro Partido no desmerecía toda su trayectoria.

Como dije formo parte del espacio Red Sorora y de mi humilde lugar intento fomentar la sororidad entre mujeres, hoy lo que me queda claro es que aún estamos muy lejos de lograrlo. Los medios de comunicación fomentan las disputas, las mujeres seguimos atacándonos entre nosotras, denigrando a la que opina distinto, mintiendo a traición, burlándonos de quienes son diferentes, siguen los estigmas de “negra de…”, “qué se espera de un burro más que…”, “tenía que ser…”

Una jornada que apuntaba a la unión de las mujeres se transformó (PARA QUIENES NO ESTUVIERON PRESENTE) en una batalla campal de agravios e insultos.

Insisto que estamos muy lejos de poder hablar de real SORORIDAD e invito a los familiares de la señora Milani a dialogar con aquellos que SI estuvimos presentes y que jamás escuchamos una desacreditación hacia ella, y a aquellos que gastan sus horas en criticar en redes sociales que pensemos si es el ejemplo que queremos dar a nuestros jóvenes.

ESPERO QUE TODOS SE ACERQUEN A COLABORAR CON EL MURAL QUE SE REALIZARÁ EN LA SECUNDARIA N° 5, PORQUE NO HAY NADA MÁS BELLO QUE ACCIONAR EN POSITIVO.